Pobierz ​program

Asystent może proponować instalację ofert reklamowych, na które nie musisz wyrażać zgody w celu pobrania programu. Możesz też użyć linków bezpośrednich bez asystenta (przycisk obok). W przypadku omyłkowej instalacji niechcianego oprogramowania polecamy skorzystanie z naszego poradnika

Autodesk SketchBook Starter to bezpłatna, ale również znacznie ograniczona edycja profesjonalnego oprogramowania do rysowania i malowania obrazów na komputerze kierowanego zarówno do amatorów, a także bardziej doświadczonych ilustratorów, projektantów itp.

Aplikacja pomimo, iż posiada w znaczny sposób ograniczoną funkcjonalność względem wersji komercyjnej to oferowane w jej obrębie opcje z pewnością zadowolą mniej wymagających odbiorców. W ręce użytkownika trafiają narzędzia, pozwalające w naturalny sposób odzwierciedlać pociągnięcia ołówkiem, markerem czy pędzlem. Do naszej dyspozycji oddano także paletę kilku podstawowych kolorów, opcję gumki i lassa do zaznaczania dowolnych obszarów na ekranie. Nasze niepowodzenia łatwo skorygujemy dzięki wielopoziomowemu mechanizmowi cofania zmian.

Oprogramowanie Autodesk SketchBook Starter dostępne jest dla systemów Windows oraz Mac OS. Zainteresować się nim powinni posiadacze tabletów graficznych, którzy z pewnością docenią zaprojektowany właśnie z myślą o nich, przejrzysty i intuicyjny interfejs graficzny.