Automize to niezbędny program służący do planowania zadań i automatyzacji przy wykonywaniu różnych czynności na komputerze. Za pomocą tego narzędzia poprawimy wydajność pracy i zaoszczędzimy cenny czas podczas korzystania z wielu aplikacji. Można go tak skonfigurować, by wykonywał za nas uciążliwe zadania o wyznaczonym czasie.