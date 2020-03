Autostrada A1 i A4 bez kolejek. Teraz jeszcze łatwiej opłacisz przejazd

Udostępnij:

Play wprowadza możliwość doliczenia do rachunku za telefon opłat za przejazdy autostradą, dokonanych za pomocą Autopay. Klienci tego operatora nie muszą już dodawać do Google Play swojej karty płatniczej, czy kupować bonów. Podobne rozwiązanie w formie pilotażu jest dostępne póki co wyłącznie w USA.

Autopay to system automatycznych płatności za przejazdy na odcinkach autostrad A1 i A4. Korzystając z aplikacji, kierowca może przejechać przez punkty poboru opłat praktycznie bez zatrzymywania. Aby z niej skorzystać, należy pobrać program (np. z naszej bazy), założyć konto, a następnie podając markę, numer rejestracyjny samochodu oraz źródło płatności.

Od teraz ta ostatnia czynność będzie dużo łatwiejsza. Abonenci sieci Play, którzy zarejestrują się w usłudze Autopay, mogą jako źródło płatności podać swój numer telefonu. Dzięki temu mają możliwość zapłacenia za przejazdy autostradą razem z rachunkiem za telefon. Płatności za autostrady są doliczane do faktury bezpośrednio po każdym zakończonym przejeździe.

Play zaznacza również, że nie pobiera żadnych dodatkowych opłat za korzystanie z tej metody płatności. Oferta przeznaczona jest wyłącznie dla osób korzystających z usług abonamentowych Play. A to, jak informuje Play, około 10 milionów użytkowników.

Autopay działa w bardzo prosty sposób. Po pobraniu aplikacji, założeniu konta i zarejestrowaniu samochodu, użytkownik nie musi nawet zabierać ze sobą telefonu. Po podjechaniu do szlabanu, system samodzielnie odczytuje numer rejestracyjny pojazdu i jeśli zostanie rozpoznany, szlaban podniesie się. Opłata zostanie pobrana po wyjechaniu z danego odcinka autostrady i będzie taka sama, jak w przypadku tradycyjnych metod płatności.