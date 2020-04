Wiedźmin edycja rozszerzona - Gramy

Saga o wiedźminie – cykl książkowy (powieściowy) autorstwa Andrzeja Sapkowskiego o dziejach wiedźmina Geralta z Rivii, będący kontynuacją wcześniejszych zbiorów opowiadań tegoż autora:

Wiedźmin – Gra zadebiutowała na komputerach osobistych pod koniec października 2007 roku i spotkała się z pozytywnym przyjęciem krytyków – zarówno północnoamerykańskich, jak i europejskich. Światowym wydawcą gry zostało Atari, z kolei w Polsce wydana została przez firmę-matkę, CD Projekt. Tryb gry: single player

Akcja gry toczy się w świecie wiedźmina, stworzonym przez Andrzeja Sapkowskiego. Głównym bohaterem gry, w którego wciela się gracz, jest Geralt z Rivii – jeden z wiedźminów, czyli postaci o nadludzkich zdolnościach, zajmujących się zwykle zabijaniem potworów atakujących siedliska ludzi. Po wydarzeniach z Sagi o wiedźminie Geralt, pozbawiony pamięci, próbuje na nowo odnaleźć się w mrocznej rzeczywistości świata gry, pozbawionej wyraźnego podziału na dobro i zło. W miarę rozwoju gry Geralt jest zmuszony do podjęcia licznych wyborów moralnych, rzutujących na dalsze losy napotkanych bohaterów niezależnych. Pomimo próby oddania klimatu książek Sapkowskiego, komputerowy Wiedźmin nie uzyskał jednak oficjalnego wsparcia ze strony pisarza. Gra dostępna jest na systemy Windows i MacOS. Wiedźmin edycja rozszerzona ukazała się 19 września 2008 roku.

To byłoby tyle słowem wstępu, postaram się przybliżyć jedną z pierwszych gier jaka ukazała się z „logiem Wiedźmin”.

Rozgrywkę rozpoczynamy od Prologu, który jest wstępem do gry. Uczymy się tam podstawowych czynności takich jak walka, medytacja, przygotowywanie eliksirów. To czego nauczymy się tutaj z całą pewnością przyda się w dalszej rozgrywce. Nasze pierwsze zadnie to Obrona Kaer Morhen. To właściwie samouczek, gdyż wszystko mamy opisane i pokazane na myśli mam np. zdobycie miecza, korzystanie z przedmiotów znajdujących się w pobliżu naszej postaci, czy też samej walki. W trakcie zadnia Obrona Kaer Morhen w pewnym momencie dostajemy kolejne zadanie jest nim lekarstwo dla Triss. To zadanie również można potraktować jako samouczek, uczymy się w nim jak zdobywać składniki aby uwarzyć potrzebny nam eliksir. W tym przypadku jest to eliksir który użyjemy tylko raz w całej grze, mianowicie lekarstwo dla Triss. Po ukończeniu prologu czeka na nas :

Rozdział 1 zatytułowany Ludzie i potwory

Zaczynamy go u bram do wioski na obrzeżach wyzimy, na start walczymy z upiornymi psami nazwanymi barghestami. Jak się z nimi uporamy wchodzimy do karczmy. Warto rozmawiać z gośćmi tych lokali już w całej grze ?? Część z nich może nam zlecić zadania za które zarabiamy Oreny będące jednostką monetarną świata wiedźmina. Możemy też spotkać różnego typu handlarzy od których możemy kupić przedmioty np. książki po przeczytaniu których rozwijamy postać. Na myśli mam księgi Eliksirów które możemy sami przygotować gdy już znamy przepis i posiadamy wszystkie produkty. Eliksiry przyrządzamy w czasie medytacji przy ognisku lub w czasie snu w gospodzie i tu należy dodać że aby rozpalić ognisko potrzebne będzie nam Krzesiwo natomiast aby się przespać w karczmie będą potrzebne pieniądze, to niewielka opłata za nocleg płacona u karczmarza. Co do zadań mamy Panel zadań w którym możemy zapoznać się z zadaniami głównymi, pobocznymi jak i sprawdzić co już wykonaliśmy a co mamy jeszcze do zrobienia.

Jak już uporamy się z zadaniami w wiosce zaczynamy nowy etap rozgrywki i budzimy się w więzieniu ?? , jednak skoro jesteśmy wiedźminem pojawia się szansa na oswobodzenie. Jest to zadanie które musimy sobie dosłownie wywalczyć bijąc się na pięści w więzieniu. Gdy już wygramy walkę (co nie jest trudne zostajemy skierowani do kanału, spotykamy tam rycerza Zygfryda z którym przystąpimy do wykonania zadania jakim jest zabicie Kuroliszka. Po wykonaniu tego zadania wychodzimy z kanału do otaczającego nas miasta. Jest to Wyzima Klasztorna. Centralnym miejscem jest Szpital im. proroka Lebiody . Spotkamy w nim Shanii medyczkę, z którą już spotkaliśmy się w rozdziale pierwszym. Warto chodzić po Wyzimie z prostych powodów spotkamy dużo osób które albo dadzą nam zlecenie za które zarobimy pieniądze, spotkamy handlarzy u których będziemy mogli sprzedać albo kupić potrzebne nam zioła, książko lub też elementy wyposażenia. Z Wyzimy klasztornej będziemy mogli dostać się do kolejnych lokalizacji są nimi :

Las na bagnach oraz Cmentarz miejsca, w tych miejscach również czekają na nas zadania. Z Wyzimy na bagna zawiezie nas przewoźnik którego spotkamy na grobli. Przed wypłynięciem warto porozmawiać z Declanem Leuvaardenem. Tę postać spotkamy w grze jeszcze wielokrotnie może dać nam zlecenie za które zarobimy pieniądze.

Na bagnach spotykamy Dziadka i jest to nasz pierwszy zleceniodawca w tej lokalizacji. Dziadek będzie chciał dostać się do kapliczki, warto mu pomóc bo na sam koniec zadania podaruje nam recepturę jadu wisielców – oleju nakładanego na ostrze miecza. Jeżeli pochodzimy po lecie znajdziemy również Gaj Druidów – magów na wysokim poziomie ?? którym również będziemy mogli pomóc w kilku zadaniach, Warto zajrzeć do Vaski jest to stara przywódczyni duchowa społeczności ceglarskiej zamieszkującej wioskę w lesie na bagnach, która czeka na nas z zadaniami.

W Wyzimie klasztornej gdy odwiedzimy dom Kalksteina po rozmowie z nim otrzymamy zadanie będące głównym zadaniem. Kalkstein poprosi nas abyśmy pomogli mu dostać się do magicznej wieży na bagnach. W tym zadaniu będziemy musieli otworzyć wieżę maga znajdującą się na bagnach. Otrzymamy od niego Sefiry – magiczne kamienie które będziemy musieli rozmieścić w wybranych punktach bagien. Nie dostaniemy wszystkich kamieni więc trzeba będzie pozostałe znaleźć lub też odkupić. Po zdobyciu 10 sefir w ramach misji Tajemnicza wieża będziesz musiał wrócić na bagna i wstawić sefiry do dziesięciu lokalnych obelisków. Są one rozstawione po całych bagnach. Kiedy umieścisz w nich wszystkie sefiry misja zakończy się. Kończąc zadanie z wieżą z poprzedniej części będziemy walczyć z Magistrem i Azarem Javedem.

Kolejną lokalizacja w jakim się znajdziemy będzie Wyzima Handlowa. Budzimy się w domu Triss, opowiada nam ona co się stało w wieży na bagnach. Triss powie nam również o spotkaniu na które wspólnie z nią się udajemy. Jest to przyjęcie organizowane przez znanego już nam kupca Leuvardena. Warto porozmawiać z obecnymi tam osobami min z Talarem, Addą, Erkynem von Blunt i innymi. Jak porozmawiamy z Erkynem von Blunt przy alkoholu da nam Sygnet Domu Nocy będący kartą wstępu do miejscowego Domu Publicznego .

Czeka na nas również dużo zadań przytoczą kilka z nich. Na samym początku Triss zleci nam rozmieszczenie magicznych czujników, które pozwolą jej wykryć magiczne ślady w mieście. Po rozmieszczeniu ich informujemy Triss a czarodziejka lokalizuje źródło anomalii, którym okazuje się Alvin przebywający w szpitalu Lebiody w Wyzimie Klasztornej. Wracamy po niego i tu spotykamy Jaskra, który mówi nam że Alvin został porwany przez zbirów z Salamandry, ale wyśledził, gdzie go zabrali. Idziemy w to miejsce zabijamy porywaczy a następnie pozwalamy aby Jaskier zabrał Alvina do Triss.

W pewnym momencie rozgrywki podbiegnie do nas chłopiec informując o napadzie na bank Vivaldich. Należy udać się z chłopcem na miejsce. Tam obecny na miejscu Zygfryd poinformuje nas o napadzie. Postaramy się pomóc i staniemy przed wyborem. Pomagać Zygfrydowi czy Yaevinnowi. Gdy postaramy się pomagać elfowi czeka nas jeszcze walka w kanałach z Kikimorami.

Po wykonaniu głównych jak i wielu pobocznych misji, wrócimy do karczmy. By odbyć spotkanie które ustawiła” nam Triss. Tam na samym progu czekają na nas ludzie Salamandry. Jest tam również Vincent (poznajemy go w pierwszym rozdziale) Vincent jest wilkołakiem i jego pomoc przyda nam się na pewno. Po zabiciu zbirów przy wejściu udajemy się na piętro. Są tam już wszyscy którzy mieli się spotkać aby omówić kwestie walki z Salamandrą. Spotkanie przerywa nam hrabia de Wett i Triss teleportuje nas.

Zaczynamy grę w nowej lokalizacji którą jest Brzeg. Brzeg jest miejscem zamieszkiwanym przez ryboludzi, "vodyanoi". Opiekę nad całym terytorium sprawuje Pani Jeziora - bogini, zamieszkująca Wyspę Rybitw. Na wyspę można się dostać przy pomocy zacumowanej na nabrzeżu łódki. Łódka ta należy do króla Rybaka, nie jest to rozmowna postać, ale przyjaźnie nastawiona .

Z Brzegu droga prowadzi nas do wioski. Odmęty to Wioska, znajdująca się na południowym brzegu Jeziora Wyzimskiego.

W wiosce spotykamy Juliana jest to bogaty kupiec, narzeczony Aliny i przedstawiciel wioski Odmęty w sporze z Vodyanoi. Julian daje nam do wykonania zadania więc warto z nim rozmawiać.

Jedno z głównych zadań to kręgi na wodzie. Głównym głównym celem jest zakończenie sporu między ludźmi i Vodyanoi. Zadanie możemy wykonać w trzy sposoby ja za każdym razem przechodzę je godząc ludzi z Vodyanoi.

Gdy wrócimy na Brzeg po wykonaniu zadania , na dridze spotkamy Białą Rayle . Okaże się, że sytuacja w Wyzimie jest "napięta". Musimy udać się do wioski. Gdy wejdziemy do Wioski, spotkamy Jaskra, dowiemy się że Toruviel przetrzymuje Alvina. Idziemy z Jaskrem aby pomóc chłopcu. Elfka nie chce go wypuścić, a Alvin teleportuje się nie wiadomo dokąd. Zaczyna się walka gdyż na Elfów napada ukryty oddział rycerzy Zakonu. Można albo walczyć albo oddalić się unikając przy tym walki. Wracamy w okolice Chatki Rybaka skąd z Jaskrem płyniemy do Wyzimy.

Gdy docieramy na miejsce widzimy walki, naszym zadaniem jest dostać się do Wyzimy królewskiej, na zamek. W zamku najbardziej zainteresować powinni nas król Foltest i Szambelan dzięki któremu będziemy mogli opuścić zamek. Po wyjściu z zamku kierujemy się w stronę szpitala. Na samym początku wędrówki spotykamy zakonnice sanitariuszki, które proszą nas o pomoc w dotarciu do tego samego szpitala do którego zmierzamy. Pomagamy im - Wiedźmin to porządny facet . Mijamy walczących zakonników, jak i wiewiórki. Walka z nimi nie jest konieczna. Po dotarciu do szpitala rozmawiamy z Shani oraz żołnierzem, który powie o potworze na południu. Opuszczamy budynek i idziemy się w tamtym kierunku. Przy wieży spotkamy żołnierzy, a po chwili zeskoczy z niej mutant. Trzeba zabić go korzystając ze znaku Aard i tłukąc" srebrnym mieczem. Po walce pojawi się Kalkstein. Rozmawiamy z nim na temat strzygi i wracamy do szpitala. Na miejscu jak skończymy rozmawiać z Shanii, zostaniemy zaatakowani przez przybyły na miejsce oddział rycerzy. Należy pokonać ich i podążać za Shanii, będziemy szli do wyrwy w murze, którą dostaniemy się na bagna.

Na Bagnach czeka na nas zadanie Jej wysokość Strzyga. Jest o tyle ważne bo zleci nam je sam król, poza tym dowiemy się ciekawych rzeczy odnośnie królewny. Po zakończeniu sprawy z Addą zamienioną w potwora, kierujemy się do Starego Dworzyszcza na wschodzie bagien. Musimy dostać się do wioski, gdzie spotkamy Javeda oraz przywróconą do życia Białą Raylę, z którą trzeba stoczyć pojedynek.

Po walce ruszamy dalej po drodze natkniemy się na mutantów, które należy zabić. Gdy już zbliżymy się do celu pojawi się Triss, aby wesprzeć nas w walce.

Wchodzimy do katakumb, jest tam bardzo ciemno więc przyda nam się eliksir kot. Oczywiście standardowo zabijamy wszystkie potwory jakie napotkamy na swojej drodze. Na szczęście w niektórych miejscach jaskini znajdziemy ogniska, gdzie medytując poprawimy swoje punkty żywotności a także przygotujemy potrzebne nam eliksiry. Pierwszym poważniejszym starciem jest walka z przywołanym przez Javeda - Kościejem. Najlepiej oprócz miecza użyć w walce z nim znaku Igni, podpalającego wybrany cel.

W samej komnacie czeka nas starcie z Javedem. Zanim do niego dojdzie będziemy jeszcze musieli walczyć z dwoma zmutowanymi rycerzami. Najlepiej walczyć z nimi znakiem Igni oraz stalowym mieczem, korzystając z silnego stylu.

Gdy uporamy się z rycerzami dojdzie do starcia z Azarem Javedem. W trakcie walki dołączy do nas Berengar.

Aby ułatwić sobie walkę warto wywracać stosować kombinacje znaków, a potem atakować silnym stylem.

Po walce i wyjściu z laboratorium rozmawiamy z naszym partnerem w moim przypadku z Triss i wsiadamy na statek, którym wracamy do Wyzimy.

Na początku Epilogu rozmawiamy z królem Foltestem przekazujemy mu nasze ustalenia odnośnie zdrajcy. Musimy przejść przez całą Wyzimę, gdzie akurat trwają walki.

Po walce w domu do którego wchodzimy z Triss spotykamy jednego z uciekinierów. Należy pamiętać że w domu przeszukujemy wszystko co się da :). W jednym z koszy znajdujemy klucz, który będzie nam potrzebny do otwarcia podziemnego przejścia.

Walczymy z kolejnymi mutantami. Następnie idziemy wzdłuż muru i wchodzimy do ostatnich drzwi. Trafiamy do siedliska Zeugla. Jest to potwór którego otaczają macki, w starciu bardzo przeszkadzają, gdyż pojawiają się w wielu miejscach na raz.

Walka z nim polega na atakowaniu kolejnych macek, a następnie uderzaniu w jego głowę. Przeszukujemy zabitego Zeugla pobieramy z jego ciała składniki które będą nam potrzebne przy ważeniu eliksiru z Jadu Zeugla i wychodzimy z kanałów.

Wychodzimy w Wyzimie klasztornej i kierujemy się w stronę wejścia do zakonu za posterunkiem Zygfryda. Wewnątrz spotkamy dwóch rycerzy. Musimy ich zabić, po czym z ciała jednego z nich zabierzemy klucz do drzwi. Dostaniemy się do sali, w której znajdują się mieszkańcy Wyzimy i wielki mistrz, następnie zostaniemy przeniesieni do Lodowego Pustkowia

Nasze główne zadanie to dotrzeć do końca lodowej drogi” i nie zginąć. Nie będzie to prosta droga, gdyż na każdym kroku czeka nas walka z potworami, a także z postaciami, które znamy z gry min. z Zygfrydem. Gdy dotrzemy do końca czeka nas pojedynek z mistrzem. A jeśli go pokonamy pojawi się król Gonu.

Wiedźmin Edycja rozszerzona to jedna z moich ulubionych gier, która mogę polecić każdemu. Mogę powiedzieć że to od niej poznałem samego wiedźmina, oczywiście w małym stopniu ??

