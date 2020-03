07.04.2016 13:37 • Recenzja do wersji 2016 build 3

Do ogarnięcia, ale jest dużo do ustawiania. Jeśli się wybierze silnik Firefoxa, to z folderu dictionary Firefoxa kopiuje się oba polskie pliki i wkleja do folderu Avanta - Gecko - dictioneres no i w Avant sprawdza się pisownię jak w Firefoxie. No i działają opcje Firefoxa wybrane z menu narzędzia Avanta, działają rozszerzenia i dodatki Firefoxa. http://s15.postimg.org/6f75bc8kb/001286.jpg

Nawet nie włączałem blokowania reklam. Pobrałem z dodatków Firefoxa Disconnect i tyle wystarczy do blokowania szpiegostwa i malware.