23.04.2018 10:38 • Recenzja do wersji 18.3.2333

Do avasta wróciłem po kilkuletniej przerwie. W międzyczasie korzystałem z avg free, panda free, comodo IS. Z każdym były jakieś drobne problemy. Poniżej zaprezentuję plusy i minusy po trzymiesięcznym korzystaniu z AVAST Free. To są moje odczucia i zapewne nie każdy z nimi się zgodzi.



PLUSY:

- możliwość zainstalowania tylko potrzebnych modułów (ja wybrałem tylko 4 podstawowe: osłonę plików, monitor zachowań, osłonę www i osłonę poczty), resztę (typu skaner wi-fi, dodatki do przeglądarki, czyszczenie systemu itp) odrzuciłem, co sprawiło że avast śmiga jak szalony na moim trzyletnim laptopie



- możliwość konfiguracji (po instalacji warto włączyć opcje "utwardzanie systemu" i jej poziom ustawić na agresywny, ustawić czułość na "wysoką" i włączyć skanowanie każdego pliku) w celu lepszej wykrywalności zagrożeń,



- dobra wykrywalność wg testów (AV-Test i avlab.pl)



- od niedawna możliwość doinstalowania NOWEJ bezpiecznej przegladarki z trybem bankowym, która integruje się z programem antywirusowym



MINUSY:

- przy standardowej instalacji dorzuca wiele nie potrzebnych i zamulających dodatków,

- słabe domyślne ustawienia wykrywania zagrożeń,

- czasem potrafi na kilka sekund (6-8 s.) przymulić system jak np. podpinam zewnętrzny terabajtowydysk twardy lub gdy aktualizuje program,

- wkurzajace reklamy zachęcające do przejścia na płatne wersje programu (choć i tak jest ich mniej niż kilka lat temu)



OCENA:

Oceniam ten darmowy program antywirusowy na 4+. Myślę że z darmowych AV jest jednym z najlepszych. Po odpowiednim skonfigurowaniu zapewnia naprawdę wysoki poziom zabezpieczeń.