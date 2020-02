07.09.2014 15:06 • Recenzja do wersji 2014 9.0.2021.515

Avast Premier, ma jeszcze więcej funkcji niż Internet Security. Niszczarki Danych, która na trwałe usunie poufne dane z dysku twardego, oraz ulepszonej zdalnej funkcji pozwalającej na podłączenie do komputera z odległych miejsc. Nowa funkcja Software Updater aktywnie aktualizuje wszystkie używane programy, które są przestarzałe i/lub wymagają zainstalowania poprawki zabezpieczeń. Najważniejsze funkcje: Hybrydowe technologie oparte na chmurze. usprawnienia! silnik antywirusowy i anty spyware. Wielokrotnie nagradzany silnik skanujący chroni komputer przed wirusami, spyware i innym złośliwym oprogramowaniem. Teraz jest on wyposażony w nowy algorytm oparty na technologii systemów uczących się, dzięki któremu przetwarzanie nowych wirusów trwa milisekundy. usprawnienia! aktualizacje bazy wirusów przesyłane strumieniowo, w czasie rzeczywistym Wszystkie sygnatury wirusów są wysyłane do użytkownika w czasie rzeczywistym przy użyciu chmury laboratorium antywirusowego AVAST, co eliminuje konieczność oczekiwania na tradycyjną aktualizację bazy danych wirusów. Najnowsze defi nicje wirusów są w sposób ciągły dodawane do bazy. usprawnienia! system reputacji plików Funkcja avast FileRep, przechowująca obecnie w naszej chmurze ponad miliard unikatowych plików, informuje jeszcze przed otwarciem dokumentu, czy jest on bezpieczny. Jest to częściowo ustalane na podstawie liczby osób mających dany plik oraz daty jego utworzenia. Ta technologia jest również używana wewnętrznie przez silnik skanujący, który może dzięki niej podejmować bardziej inteligentne decyzje. Funkcje ochronne. nowość! software updater Aktualizacja aplikacji i instalowanie poprawek nie powinno wymagać aktywnego sprawdzania każdej z nich z osobna, ale wielu użytkowników nie ma innego wyjścia. Funkcja Software Updater udostępnia zestawienie wszystkich nieaktualnych aplikacji, jak również je aktualizuje eliminując luki w zabezpieczeniach. nowość! czyszczenie przeglądarki. To nowe narzędzie służy jako centrum konserwacji, w którym można usuwać z przeglądarek zbędne i niepożądane paski narzędzi oraz wtyczki. usprawnienia! zapora ogniowa działająca w tle Zapora ogniowa powstrzymuje ataki hakerów za pomocą analizy heurystycznej i behawioralnej oraz białej listy zawierającej bezpieczne aplikacje. Oferuje udoskonaloną obsługę rejestrowania, zapewniając lepsze dane i statystyki. Obsługuje zarówno sieci IPv4 (standardowe), jak i nowe sieci IPv6. usprawnienia! monitorowanie zachowań Funkcja Monitorowanie zachowań używa teraz bardziej zaawansowanej logiki do ustalania — z większą dokładnością — czy którekolwiek z uruchomionych procesów wykazuje nietypowe zachowania. usprawnienia! ochrona przed spamem Wszechstronny filtr spamu i wiadomości wyłudzających dane, który działa także jako wtyczka do programu MS Outlook oraz ogólny serwer proxy POP3/IMAP4 w przypadku innych klientów e-mail — teraz wyposażony w sprawniejszą funkcję raportowania.Avast sandbox Stanowi dodatkową warstwę zabezpieczeń, umożliwiając uruchamianie aplikacji w środowisku wirtualnym — w ten sposób wszelkie ataki są neutralizowane, a komputer pozostaje bezpieczny.