Avast Premium Security i Free Antivirus 2020 oficjalnie. Popularny antywirus w nowej odsłonie

Avast ogłosił wprowadzenie na rynek dwóch nowych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa. Są to Premium Security, czyli kompleksowy pakiet łączący niegdysiejsze Avast Pro, Internet Security oraz Premier w jeden produkt, a także nowa wersja darmowego Free Antivirus.

Avast Premium Security zapewnia pełną ochronę online dla systemów Windows, Mac, Android oraz iOS i jest dostępny na licencji jedno- lub wielostanowiskowej (do 10 instancji w gospodarstwie domowym) – czytamy w informacji prasowej. Jak zapewnia producent, wydanie dla każdej platformy optymalizowane było oddzielnie, przez co gwarantuje niższe niż w przeszłości zapotrzebowanie na zasoby sprzętowe.

Spośród nowych funkcji, które dotyczą wszystkich platform, warto zwrócić szczególną uwagę na Ransomware Shield oraz Real Site.

Pierwsza z nich, jak sama nazwa wskazuje, ma chronić użytkownika przed malware'em szyfrującym dane. Wykrywa foldery zawierające potencjalnie ważne pliki, a następnie, jak tłumaczy producent, uniemożliwia modyfikację ich zawartości aplikacjom. Chyba, że znajdą się na liście zaufanych. Druga z kolei blokuje dostęp do fałszywych stron. Na poziomie DNS, dodajmy, więc nie wymaga wtyczki do przeglądarki. Z oczywistych przyczyn Real Site zadziała także w przypadku ataku na router i zatrutych DNS-ów. Nie dopuści bowiem do przekierowania.

Avast 2020: porównanie wersji bezpłatnej i komercyjnej, fot. Materiały prasowe

Prócz tego, Avast rozszerzył możliwości darmowego Avast Free Antivirus, ulepszając funkcję Smart Scan. Łączy ona skanowanie w poszukiwaniu malware'u, z aktualizacją oprogramowania, diagnostyką problemów sieciowych i optymalizacją wydajności i ustawień systemowych. Po zakończeniu działania wyświetla szczegółowy raport, w którym identyfikuje niedociągnięcia i oferuje narzędzia i sugestie, aby się z nimi uporać. Wreszcie, ulepszono także opcje ustawień i centrum powiadomień.

A co w przypadku platform mobilnych? Zarówno wersja bezpłatna, jak i komercyjna mają dostęp do ochrony Wi-Fi, szyfrowany kontener na zdjęcia i możliwość ochrony hasła do skrzynki mailowej za pomocą biometrii urządzenia. Tyle że w wariancie darmowym pojawiają się limity: maks. 40 fotografii oraz jeden adres e-mail. Cechą szczególną wydania płatnego jest klient VPN.

