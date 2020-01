Pobierz program

Avira Antivirus Pro to antywirus przeznaczony dla użytkowników komercyjnych. Aplikacja oprócz tradycyjnej ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem wykorzystuje chmurę producenta, a także skanowanie przeglądanych stron internetowych. Dodatkową ochronę oferują moduły ochrony poczty elektronicznej, a także integracja z zaporą systemu Windows.

Głównym składnikiem Avira Antivirus Pro jest skaner antywirusowy. Działa on w czasie rzeczywistym dbając o bezpieczeństwo użytkownika. Możliwe jest także wykonywanie skanowania zarówno wybranych katalogów, jak i całego dysku twardego. Aplikacja wykorzystuje do skanowania plików chmurę Avira Protection Cloud, pozwala również na wykrywanie potencjalnie niechcianego oprogramowania (PUP). Jednym ze składników aplikacji jest ochrona internetowa, która skanuje przeglądane strony internetowe i blokuje te, które zawierają szkodliwe oprogramowanie lub stanowią próbę oszukania użytkownika. Dodatkową ochronę zapewnia skanowanie poczty internetowej przesyłanej przy pomocy protokołów POP3, IMAP i SMTP. Aplikacja integruje się z systemową zaporą Windows dając szybki dostęp do jej reguł.

Ustawienia aplikacji pozwalają wybrać domyślne akcje wykonywane po znalezieniu infekcji. Użytkownik może ponadto regulować poziom ochrony heurystycznej, a także zabezpieczyć dostęp do ustawień antywirusa hasłem. Aplikacja cechuje się wysoką skutecznością, szybkość zapewniają rozszerzone pliki definicji wirusów xVDF. Niestety Avira nie posiada interfejsu w języku polskim. Aplikacja jest płatna, wersja testowa pozwala na korzystanie z niej przez 30 dni.