Avira Free Security Suite to darmowy pakiet zabezpieczający, oferujący kompleksową ochronę komputera przez różnego typu zagrożeniami - wirusami, trojanami, komponentami szpiegującymi i reklamowymi, ramsomware itp.

Głównym składnikiem pakietu jest znany i ceniony program antywirusowy Avira Free Antivirus, który oferuje skaner na życzenie, ochronę w czasie rzeczywistym i zaporę sieciową, a także jest w stanie ochronić użytkownika przed nowoczesnymi, często jeszcze nieznanymi zagrożeniami. Dysponuje prostym, ale intuicyjnym interfejsem użytkownika i umożliwia monitorowanie wszystkich otwieranych i zapisywanych danych.

W skład Avira Free Security Suite wchodzi także zestaw dodatkowych narzędzi, wśród których znajdziemy m.in. menedżer haseł Avira Password Manager, aplikacje do korzystania z VPN o nazwie Phantom VPN (z limitem 500 MB na miesiąc), program do optymalizacji systemu Avira System SpeedUp oraz narzędzie do aktualizacji oprogramowania Free Software Updater.

Dodatkowo instalowane jest w przeglądarkach rozszerzenie Avira Browser Safety do blokowania plików cookie i oferujące moduł do blokowania uciążliwych reklam.