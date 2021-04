Avira Password Manager dla Opery 2.16.2.3552

Pobierz program

Pożegnaj się z odręcznymi notatkami, które wprowadzają chaos na twoim biurku. Skończyły się czasy, gdy trzeba było notować każde hasło i pomysł. Nie będziesz już musiał zmagać się z tworzeniem nowych lub resetowaniem starych haseł. Dzięki temu organizerowi haseł w telefonie z łatwością zaprowadzisz porządek w swoim życiu zawodowym i prywatnym.

Avira Password Manager to aplikacja ale też rozszerzenie dla różnych przeglądarek, które umożliwia bezpieczne przechowywanie haseł do każdej witryny, w której trzeba zarejestrować konto. Wszystkie one są chronione hasłem głównym, które należy ustawić na samym początku i które należy zawsze pamiętać; nie będzie można go odzyskać, jeśli się je zapomni.

Do niektórych funkcji narzędzia można uzyskać dostęp bezpośrednio z rozwijanego interfejsu rozszerzeń, ale większość z nich znajdziesz na dedykowanej stronie internetowej programu, gdzie będziesz wykonywać zaawansowane operacje na koncie. Pamiętaj, że możesz zezwolić Avira Password Manager na generowanie haseł lub po prostu stworzyć własne; rozszerzenie poinformuje Cię o sile hasła, szacując czas, jaki zajęłoby komuś jego złamanie. Możesz również dodawać notatki i przypisywać tagi do swoich haseł, dzięki czemu łatwiej je odnajdziesz.

Program Avira Password Manager działa na wielu urządzeniach i w wielu systemach operacyjnych oraz w wielu przeglądarkach.