Avira Rescue System 14.04.2021

Avira AntiVir Rescue System jest bezpłatnym narzędziem antywirusowym, bazującym na Linuksie, którego zadaniem jest skanowanie komputera i przywracanie go do stanu używalności w przypadku kiedy system operacyjny się nie uruchamia.

Program kierowany jest do użytkowników, których system operacyjny z różnych przyczyn nie chce się załadować. Pozwala nie tyle skutecznie przeskanować zawartość dysku twardego w poszukiwaniu wszelakich infekcji, ale również przywrócić go do stanu sprzed awarii i odzyskać cenne pliki znajdujące się na komputerze. Zaletą Avira AntiVir Rescue System są częste aktualizacje, dzięki którym użytkownik ma pewność, że program będzie w stanie wykryć wszystkie wirusy, trojany, spyware i inne szkodliwe oprogramowanie.

Avira AntiVir Rescue System rozpowszechniany jest jako bootowalny obraz płyty, który należy nagrać na nośnik CD/DVD, a następnie za jego pośrednictwem uruchamiać komputer.