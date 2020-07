Pobierz p​rogram

Asystent może proponować instalację ofert reklamowych, na które nie musisz wyrażać zgody w celu pobrania programu. Możesz też użyć linków bezpośrednich bez asystenta (przycisk obok). W przypadku omyłkowej instalacji niechcianego oprogramowania polecamy skorzystanie z naszego poradnika

Avira System Speedup to wszechstronne, zaawansowane narzędzie do optymalizacji systemu operacyjnego Windows, które pozwoli na przyspieszenie pracy komputera, pozbycie się z dysku niepotrzebnych plików oraz naprawę systemowego rejestru.

Program składa się z dwóch głównych modułów, które są wspierane dodatkowymi narzędziami. Moduły te to System Cleaner oraz System Optimizer. Jak łatwo się domyślić, pierwszy służy do oczyszczania komputera ze zbędnych programów, pozostałości po aplikacjach, ciasteczek (cookies) czy też innych niepotrzebnych danych zaśmiecających dysk twardy oraz również rejestr z rozmaitych pozostałości, na przykład po dawno odinstalowanych programach. Drugi moduł z kolei zajmuje się analizą procesów i automatycznie uruchamianych wraz z systemem aplikacji. Wskaże on, które programy łączą się w danej chwili z siecią oraz udostępni informacje o uruchomionych w Windowsie usługach.

Dwa główne moduły Avira System Speedup dopełniane są przez zestaw przydatnych narzędzi, wśród których warto wymienić takie dodatki jak wyszukiwarka duplikatów, plików o zerowym rozmiarze i pustych folderów, narzędzie do permanentnego czyszczenia dysku twardego czy też do szyfrowania i deszyfrowania danych. Poza tym program wskaże również listę zainstalowanych sterowników oraz pozwoli wykonać (lub przywrócić) kopię bezpieczeństwa rejestru.

Uwaga!