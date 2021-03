Awaria Facebooka. Nie działa Messenger, WhatsApp i Instagram (aktualizacja)

Udostępnij:

Niecały miesiąc temu donosiliśmy o problemami związanymi z działaniem Facebook Messengera. Tym razem platforma po raz kolejny zaliczyła poważną awarię. Zgodnie z doniesieniami użytkowników występują problemy z wysyłaniem wiadomości. Problemy ma również serwis Instagram należący do Facebooka oraz inne usługi należące do giganta.

Zgodnie z danymi przedstawionymi w serwisie downdetector, użytkownicy z wielu miast w Polsce zgłaszają problemy z działaniem Facebooka. Problemy mają dotyczyć nie tylko wysyłania i odbierania wiadomości, ale także działania samego serwisu. Niektóre osoby, jak wynika z pozostawionych przez nie komentarzy, mają problem nawet z wejściem na stronę platformy.

Rośnie lista zgłoszeń dot. awarii Facebook Messengera, źródło: downdetector.pl

Na samym Messengerze problem jednak sie nie kończy. Awaria dotyczy także serwisu Instagram, jak można zauważyć na przedstawionym poniżej screenie, wielu użytkowników nie jest w stanie obejrzeć aktualności na swojej tablicy ani dodać nowych zdjęć. Najnowsze raporty wskazują także na występowanie problemów z innymi usługami Facebooka, takimi jak WhatsApp.

Mail przesłany do redakcji przez jednego z naszych czytelników nie pozostawia wątpliwości, że Facebook ma problemy z większą awarią:

Właśnie zauważyłem awarię Whatsapp na Iphone. Aplikacja nie może połączyć się z serwerem. U znajomych występuje taki sam problem. Na stronie downdetector widzę już około 600 zgłoszonych awarii.

Na ten moment nie jest znane źródło występowania problemów tych usług. Z tego powodu ciężko jest powiedzieć kiedy można spodziewać się przywrócenia funkcjonalności Messengera oraz Instagrama, a także innych należących do Facebooka serwisów. Redakcja będzie śledzić ten temat i na bieżąco aktualizować niniejszy tekst.

Aktualizacja, godz. 19:21

Liczba zgłoszeń dotyczących awarii wszystkich usług należących do Facebooka nadal rośnie lawinowo. Na obecną chwilę wygląda na to, że mamy do czynienia z ogólnoświatową awarią, więc trudno powiedzieć kiedy platformie uda się z nią uporać.

Aktualizacja, godz. 19:34

Wszystko wskazuje na to, że należące do Facebooka usługi ponownie zaczęły działać, a awaria została w końcu rozwiązana.