Awaria mBanku. Niektóre usługi nie są dostępne (aktualizacja)

Udostępnij:

Na twitterowym koncie mBanku pojawił się wpis z informacją o kolejnej awarii usług maklerskich. Klienci donoszą, że dodatkowo występują problemy z płatnościami kartą.

mBank poinformował o rozwiązaniu problemów z działaniem systemu.

Usługi maklerskie działają już poprawnie.



Możecie korzystać z eMaklera i aplikacji mDM oraz z mInwestora.



Przepraszamy za utrudnienia. pic.twitter.com/RY20cdhFcA — mBank (@mBankpl) March 9, 2021

Na początku stycznia dwukrotnie pisaliśmy o awariach mBanku. Tym razem nie działa aplikacja mobilna eMakler oraz jej wersja internetowa. Problemy pojawiły się już około godziny 9 rano, a chwilę przed 10:00 mBank potwierdził awarię. Klientów poinformowano za pośrednictwem wpisu na Twitterze.

Aktualizacja, godz. 10:48



Usługa została przywrócona w serwisie transakcyjnym.

Możecie za pośrednictwem tego kanału wysyłać zlecenia na giełdę.



mInwestor i aplikacja nadal są niedostępne.

Pracujemy nad pełnym uruchomieniem usług.

Przepraszamy za kłopot i prosimy o cierpliwość. https://t.co/ccwavrqoWC — mBank (@mBankpl) March 9, 2021

"Znowu nie działa strona internetowa Biura Maklerskiego mBanku, czyli mInwestor. Nie mam dostępu do swojego konta, nie mogę składać zleceń, a właśnie byłem w trakcie składania zlecenia. Teraz nie wiem co się z nim dzieje... To jest skandal - oni nic nie zrobili z tymi błędami, które wychodziły już wcześniej" – mówi jeden z czytelników portalu Bankier.pl.

Pojawiają się także doniesienia o problemach z płatnościami kartą mBanku. Niewykluczone, że obie awarie są powiązane. Na razie nie wiadomo, kiedy spodziewać się ustąpienia problemów. mBank poinformuje o postępach w kolejnych wpisach na Twitterze.