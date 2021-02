Awaria na Allegro. Sprzedawcy nie mogą załadować panelu zamówień (aktualizacja)

Udostępnij:

Na Allegro trwa awaria, w wyniku której nie da się załadować panelu z listą zamówień od kupujących. O ile dla prywatnych sprzedawców może to w praktyce oznaczać stosunkowo niegroźne opóźnienie, dla zawodowców to paraliż pracy, a klienci muszą się spodziewać opóźnień w realizacji ich zamówień. Jak wynika ze zgłoszeń pojawiających się w serwisie downdetector, problem zaczął się pojawiać tuż przed godziną 8:00.

Jak dotąd do serwisu napłynęło kilkaset zgłoszeń od użytkowników Allegro, którzy potwierdzają, że problem dotyczy panelu zamówień. "Nie działa zakładka zamówienia, nie działa import przesyłek do menedżera Inpostu. Nie można pracować" – brzmi jeden z najnowszych komentarzy w chwili tworzenia niniejszego tekstu. Jak wynika z mapy zgłoszeń, raporty napływają z wielu miejsc w kraju, przez co można zakładać, że usterka ma charakter ogólnopolski i nie zależy od regionu.

Na Allegro nie da się załadować listy zamówień od kupujących, fot. Oskar Ziomek.

Na swoim profilu na Facebooku Allegro ustosunkowało się już do problemu, odpowiadając na posty wybranych, skarżących się na sprawę osób. "Wiemy o tej sytuacji. Działamy w sprawie. Przepraszamy za niedogodności" – odpisał serwis jednemu z użytkowników blisko trzy kwadranse temu, ale problem zdaje się wciąż występować.

Ostatnio podobny problem na Allegro miał miejsce w grudniu ubiegłego roku, kiedy w okresie przedświątecznym system odmówił posłuszeństwa w jeszcze większym zakresie. Wówczas problemy dotyczyły także bezpośrednio kupujących i osób chcących dopiero sprzedać swoje produkty.

Aktualizacja, godz. 9:15

Jak wynika ze znacznego spadku liczby zgłoszeń w serwisie downdetector oraz naszych obserwacji, zakładka Zamówienia na Allegro jest już dostępna i opisywane problemy już nie występują.