Awaria sieci Play. Nie działa internet mobilny LTE (aktualizacja)

Od około godziny 12:00 w poniedziałek klienci sieci Play (P4 Sp. z o.o) mają problem z działaniem internetu mobilnego. Internauci donoszą, że firma potwierdziła ogólnopolską awarię.

Aktualizacja (godz 14.40): operator sieci Play informuje, że wszystkie problemy z działaniem usługi zostały już rozwiązane.

W serwisie downdetector.pl widzimy około 1200-1500 zgłoszeń co 15 minut od godziny 12:00. Internauci zgłaszają problemy z dostępem do internetu. Niektórzy całkowicie utracili dostęp do sieci, a u innych połączenie działa bardzo niestabilnie. Problemy pojawiają się zarówno w przypadku smartfonów jak i routerów LTE.

Najwięcej zgłoszeń pochodzi z okolic Krakowa, Łodzi, Warszawy, Rzeszowa, Katowic oraz w mniejszym stopniu z Trójmiasta. To już kolejna awaria sieci Play w tym miesiącu. 14 stycznia użytkownicy z południa Polski zgłaszali problemy z połączeniami głosowymi. Awaria trwała wówczas około półtorej godziny.

Jak informuje biuro prasowe sieci Play w odpowiedzi na nasze zapytanie: "Awaria dotyczy głównie południowej części Polski. Intensywnie pracujemy nad rozwiązaniem i przywróceniem pełnej funkcjonalności usług."