Awaria sieci Play. Użytkownicy z południa Polski nie mogą się dodzwonić (aktualizacja)

Klienci sieć telefonii komórkowej Play mają problemy z nawiązywaniem i odbieraniem połączeń. Najwięcej zgłoszeń pojawia się na południu Polski, ale problemy zaobserwowano także na Mazowszu.

Aktualizacja: o godzinie 11:35 otrzymaliśmy informację od biura prasowego Play, że wszystkie problemy związane z połączeniami głosowymi zostały już rozwiązane.

Użytkownicy Playa nie są w stanie dokonać żadnych połączeń głosowych, ale jak zauważają, połączenie internetowe działa bez zarzutu. Niektórzy zwracają uwagę, że połączenia są przerywane po jednym lub dwóch sygnałach. Problemy trwają już od godziny 10:00.

Jeden z użytkowników serwisu Downdetector znalazł tymczasowe rozwiązanie problemu. Po przełączeniu preferowanej sieci na 2G, połączenia głosowe działają już bez problemu. Niestety wiąże się to z faktem, że prędkość internetu jest niewystarczająca do normalnego funkcjonowania urządzeń.

Play nie działa – co się stało?

Aktualnie w serwisie Downdetector widnieje 2000 zgłoszeń problemów z połączeniami głosowymi w sieci Play. Wysłaliśmy zapytanie do biura prasowego operatora z zapytaniem, co się stało oraz kiedy można spodziewać się naprawy awarii. Z tego co udało nam się ustalić, operator przyznaje, że problem dotyczy części połączeń głosowych i "intensywnie pracuje nad rozwiązaniem i przywróceniem pełnej funkcjonalności usług".