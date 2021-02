Awaria w Banku Millennium. Są problemy z logowaniem i płatnościami (aktualizacja)

Udostępnij:

Bank Millennium zmaga się z poważną awarią – wynika z komentarzy klientów i raportów w serwisie downdetector. Tylko w ciągu ostatnich kilkunastu minut problemy z bankowością zgłosiło ponad 1000 osób z większości dużych miast w kraju. Użytkownicy skarżą się, że nie mogą między innymi zalogować się do bankowości i wykonać płatności smartfonem.

Problemy Banku Millennium rozpoczęły się około godziny 10:00. Awaria wydaje się być poważna, bowiem klienci zgłaszają wszelkiej maści usterki; niektórzy nie mogą zalogować się do bankowości zarówno z poziomu komputera, jak i mobilnej aplikacji, widząc komunikat "Połączenie jest niedostępne lub niemożliwe. Spróbuj ponownie później", inni potwierdzać przelewów, a jeszcze inni sugerują, że bankowość nie wyświetla prawidłowego stanu konta.

Liczba zgłoszeń problemów dot. Banku Millennium stale rośnie, źródło: downdetector, fot. Oskar Ziomek.

Jak wynika z raportów w downdetector, problemy z Bankiem Millennium zauważyli między innymi użytkownicy z Warszawy, Katowic, Krakowa, Wrocławia czy Łodzi. Słowem – wszystko wskazuje na to, że awaria nie jest ograniczona tylko do pewnego obszaru kraju i dotyczy najprawdopodobniej wszystkich systemów odpowiedzialnych za bankowość.

Co interesujące, do chwili publikacji niniejszego tekstu, Bank Millennium nie wydał żadnego oświadczenia w swoich mediach społecznościowych w tej sprawie. Trudno więc powiedzieć, czy przyczyna awarii jest już znana i szacować, kiedy zostanie usunięta. Aby uzyskać dodatkowe informacje, zwróciliśmy się z prośbą o komentarz do biura prasowego Banku Millennium. Publikacja będzie aktualizowana na bieżąco.

Aktualizacja, godz. 11:30

Bank Millennium, w odpowiedzi na nasz e-mail, bardzo krótko skomentował sprawę, nie podając konkretów: "Mogą występować przejściowe utrudnienia w korzystaniu z systemu internetowego i aplikacji mobilnej. Pracujemy nad ich jak najszybszym rozwiązaniem" – brzmi oświadczenie.

Aktualizacja, godz. 12:08

Awaria została usunięta. "Problemy ustąpiły. Klienci powinni móc się swobodnie logować. Mogą jeszcze pozostać okazjonalne dłuższe czasy ładowania niektórych stron lub ekranów" – poinformował nas Bank Millennium.