Awaria w UPC. Klienci zgłaszają problem z dostępem do internetu

Jak wynika z danych zebranych w serwisie downdetector.pl, klienci UPC mają poważne problemy z dostępem do internetu. Przez cały dzień napływały zgłoszenia, ale w godzinach wieczornych ich liczba osiągnęła apogeum. Dodatkowo część użytkowników zgłasza również problemy z telewizją.

Problemy z dostępem do internetu UPC zaczęły się w godzinach porannych, ale zgłoszenia napływają regularnie przez cały dzień. Wieczorem ich liczba gwałtownie wzrosła, co nie jest zaskoczeniem, ponieważ to czas, kiedy większość z nas zasiada do komputera.

Najwięcej zgłoszeń dotyczących awarii napłynęło z Warszawy, Krakowa, Gdańska, Wrocławia oraz pozostałych dużych miast. Niestety jest to już kolejna potencjalna awaria, z którą borykają się klienci w ostatnich dniach. Kilkaset zgłoszeń na temat niedziałającego internetu z UPC pojawiło się 14, 15 i 16 stycznia.

Na stronie UPC oraz na profilach w mediach społecznościowych nie znaleźliśmy potwierdzenia, czy operator wie o awarii oraz, czy pracuje nad jej rozwiązaniem. Jeżeli uda nam się uzyskać jakieś informacje, zaktualizujemy tekst. Należy pamiętać, że serwis downdetector.pl opiera swoje informacje jedynie o dane zgłoszone przez samych użytkowników, więc problem z dostępem do internetu może być znacznie większy.

Ten weekend obfitował w pomniejsze awarie i utrudnienia. Większość dużych banków zaplanowała przerwy techniczne, o czym nie zawsze informowano klientów z odpowiednim wyprzedzeniem. To spowodowało, że serwis downdetector.pl odnotował liczne zgłoszenia dotyczące awarii systemów bankowych. Dodatkowo problemy z internetem zgłaszało też część klientów Orange, Vectry, T-Mobile czy Plusa. Jednak wygląda na to, że były to chwilowe lub lokalne trudności, ponieważ liczba zgłoszeń nie była duża.