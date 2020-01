Pobierz pro​gram

AweEraser to narzędzie, które pozwala na trwałe usuwanie danych, a także umożliwia zwolnienie miejsca na dysku twardym komputera.

Jak trwale usunąć poufne dokumenty?

Za sprawą opisywanej aplikacji będziemy mogli permanentnie usunąć wybrane pliki oraz foldery, by uniemożliwić do nich dostęp osobom trzecim. Nic nie stanie również na przeszkodzie, by dzięki AweEraser trwale pozbyć się wszystkich materiałów umieszczonych na HDD, kartach pamięci, napędach flash i innych nośnikach danych. Oprócz tego możliwe jest usuwanie danych z przeglądarki internetowej (historii, ciasteczek oraz pamięci podręcznej).

Warto dodać, że trwałe usuwanie danych przez AweEraser odbywa się przy użyciu przyjętych standardów, w tym HMG Infosec, US Army AR380-1, DOD 5220.22-M, niemieckiego FOFI i metody Petera Gutmanna.

Prostota użytkowania

Co istotne, program nie wymaga specjalistycznej wiedzy po stronie użytkownika i charakteryzuje się nowoczesnym, przejrzystym interfejsem, z którego obsługą poradzą sobie także mniej doświadczeni posiadacze komputerów.

Usuwanie programów

AweEraser został wyposażony w funkcję odinstalowywania programów. Możemy sortować je na przykład według rozmiaru, by sprawdzić, które z nich zajmują najwięcej miejsca na dysku twardym, a następnie usunąć zbędne aplikacje. Jeśli mamy zainstalowaną sporą liczbę narzędzi, to możemy skorzystać z wyszukiwarki, by łatwiej zlokalizować dany element.

Jakie funkcje oferuje AweEraser?

trwałe usuwanie plików i katalogów

bardzo prosty, nowoczesny interfejs użytkownika

obsługa wewnętrznych i zewnętrznych nośników danych (np. HDD, karty pamięci, napędy flash)

usuwanie danych z przeglądarek internetowych

możliwość odinstalowywania programów w celu zwolnienia miejsca na dysku twardym

