20.05.2016 20:33 • Recenzja do wersji 2.1.1393.0

Program użytkuję sporo czasu, właściwie to od początku jego powstania więc miałem okazję patrzeć jak rozwija się.

Do niedawna program stawiał na przenośność, obecnie ta została zamieniona w potężniejsze narzędzie jednak bardziej stacjonarne, z jednym hasłem głównym, które jest jednocześnie hasłem do naszego konta na stronie producenta, nie ma już opcji szyfrowania pojedynczych plików na różne hasła co jest dla mnie wielkim minusem. Poza standardowym szyfrowaniem/rozszyfrowaniem z prawo kliku program umożliwia to teraz także z poziomu okna zwyczajnie przeciągając na nie pliki. Programu niestety już nie użyjemy bez zarejestrowania go na adres mailowy, po rejestracji otrzymujemy miesiąc konta premium, po tym czasie przyjedzie nam zapłacić jakieś 3$ na miesiąc tracąc najciekawsze funkcjonalności programu, a wśród nich: szyfrowanie 256 bitowym AESem (pozostanie 128), szyfrowanie całych folderów w locie, w tym także Onedrive i Dropbox (wielka szkoda), bezpieczne kasowanie plików i na końcu udostępniania kluczy dzięki, którym inne osoby własnym hasłem mogą odszyfrowywać nasze pliki, do opcji tych łatwo się przyzwyczaić. Wg. mnie program poszedł w dobrą stronę pod względem przydatnych lecz płatnych opcji, a część darmowych w poprzednich wersji programu zostało zabranych. Mam nadzieję, że autor to jeszcze przemyśli, bo program w wersji darmowej wiele stracił. Zawsze pozostaje używanie starszej wersji.