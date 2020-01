Pobierz prog​ram

Axence nVision to zaawansowany system informatyczny, który w sposób kompleksowy wspiera rozwiązywanie problemów z siecią i infrastrukturą IT.

Oprogramowanie składa się z pięciu modułów, dzięki którym można wykrywać urządzenia i serwisy TCP\IP, generować interaktywne mapy sieci, prowadzić statystyk ilości odebranych/utraconych pakietów (PING, SMB, HTTP, POP3, SNMP, IMAP, SQL itp.), monitorować obciążenia procesora, zajętość pamięci i magazynów danych, czy transfer sieciowy.

Możliwe jest też monitorowanie aktywności użytkowników, gromadzenie informacji o wykonywanych na komputerze czynnościach, monitorowanie nagłówków wiadomości e-mail czy też przeprowadzenie audyt kosztów wydruku.

Do tego dochodzą narzędzia do zarządzania zasobami organizacji: inwentaryzacja sprzętu i aplikacji oraz ich aktualizacji, oraz kontrola dostępu do portów USB i nośników danych. Poprzez moduł helpdesku można zaś zgłaszać awarie w systemie ticketowym.

Program jest darmowy w sieciach posiadających do dziesięciu końcówek, obsługuje też klienty na systemach macOS i Linux. W sieciach większych można za darmo korzystać z modułu monitorowania sieci, licencję na inne moduły należy zakupić od producenta.