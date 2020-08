BAE Systems stworzy centrum gier wojennych. Teraz tak będą szkoleni Marines

BAE Systems podpisało nietypowy kontrakt z US Marine Corps (USMC). Koncern zbrojeniowy ma podjąć się opracowania prototypowego Centrum Komputerowych Gier Wojennych (Wargaming Center) w Marine Corps Base Quantico w Wirginii.

Zlecone BAE Systems zadanie nie będzie proste i nie sugerujcie się nazwą. Nie chodzi o stworzenie kafejki internetowej do grania w CS:GO. W grę wchodzi kontrakt o wartości 19 milionów dolarów, a na jego mocy ma powstać centrum wykorzystujące zaawansowane rozwiązania. BAE Systems mówi o sztucznej inteligencji, wielodomenowym modelowaniu i symulowaniu oraz predykcyjnej analizie danych.

Owszem, w Wargaming Center (nie mylić z białoruskim producentem gier Wargaming), będą powstawały symulatory wojenne. Będą się jednak sporo różnić od znanych nam produkcji wojennych. BAE Systems współpracuje z Marine Corps Warfighting Laboratory Wargaming Division od 2010 roku. Wspólnie prowadzą rozwój i ocenę gier wojennych na potrzeby szkoleń wojskowych.

