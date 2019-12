Pobi​erz program

BDtoAVCHD to narzędzie przeznaczone do szybkiej konwersji filmów w formacie Blu-Ray lub MKV HD do formatu AVCHD. Program pozwala również na konwersję materiałów Blu-Ray do MKV oraz Blu-Ray 3D do MKV 3D SBS.

Format AVCHD umożliwia odtwarzanie filmów Blu-Ray na nośnikach DVD5 lub DVD9 przy zachowaniu wysokiej jakości audio i wideo (1080p). BDtoAVCHD sprawdzi się świetnie jako narzędzie do tworzenia kopii zapasowych dysków Blu-Ray na mniejszych nośnikach. Aplikacja kompresuje materiały wideo do najlepszej możliwej jakości, w taki sposób by zmieściły się na napęd DVD5 (4.7 GB), DVD9 (8.5 GB), USB lub BD-25. Użytkownik ma również możliwość podania własnej wielkości końcowej pliku. BDtoAVCHD na podstawie ustalonej wielkości pliku kalkuluje jaki bitrate w pełni (99-100%) zapełni nośnik wybrany nośnik.

BDtoAVCHD nie wykorzystuje zewnętrznych kodeków (takich jak avisynth, ffdshow, Haali splitter) do konwersji umożliwiając tym samym na odtwarzanie filmów na większości urządzeń dostępnych na rynku. Do dekompresji materiałów narzędzie korzysta z wydajnego dekodera x264 64-bit, w przypadku gdy system go obsługuje.

Ponadto program automatycznie odnajduje plik filmu i wydobywa wszystkie dane zapisane na nośniku w tym ścieżki audio, wideo, napisy, rozdziały itp. W przypadku ścieżek audio BDtoAVCHD pozwala również na kompresje formatów PCM do AC3, DTS-HD MA do DTS Core, DTS do AC3 itp. BDtoAVCHD oferuje również możliwość konwersji wielu materiałów

Uwaga!