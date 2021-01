BIK z aplikacją mobilną. Historia kredytowa na wyciągnięcie ręki

Udostępnij:

Mój BIK to nowa aplikacja dla smartfony, umożliwiająca wgląd w historię kredytową. Może okazać się przydatna z kilku powodów.

Aplikacja przede wszystkim pozwoli nam przeglądać naszą historię kredytową z Biura Informacji Kredytowej (BIK). Dzięki temu na wyciągnięcie ręki mamy nasz punktowy wskaźnik wiarygodności kredytowej (ważny jeśli staramy się np. o kredyt hipoteczny), który jest rozbity na poszczególne czynniki wpływające na jego wysokość.

Oprócz tego Mój BIK pozwala także na przeglądanie bieżących wniosków kredytowych. Ponadto aplikacją możemy kontrolować stan spłacanych kredytów, a także zapewnia nam powiadomienia (Alerty BIK) o opóźnieniach spłaty kredytów, bądź takżę o próbach wyłudzenia kredytu.

Kontrola historii kredytowej może okazać się bardzo przydatna szczególnie gdy codziennie oszuści próbują kraść tożsamości przez internet, by później m.in. zaciągać kredyty. Aplikacja pozwoli na zastrzeganie dokumentów tożsamości (np. dowodu osobistego lub paszportu), co może uniemożliwić niepożądanym osobom oszustwo. Oprócz tego można także skorzystać z tzw. zastrzeżenia kredytowego, czyli informacji o tym, że nie chcemy zaciągać kredytów - może nas to także zabezpieczyć przed działaniami przestępców.

Dostęp do niektórych z funkcji jest uzależniony od wybranego pakietu, a są ich dwa:

Szybkie Sprawdzanie (9,99 zł/miesiąc)

Pakiet bez Ograniczeń (49,99 zł / trzy miesiące)

W przypadku pakietu Szybkie Sprawdzanie za wygenerowanie raportu BIK należy zapłacić dodatkowo 27,99 zł. Pakiet Bez Ograniczeń umożliwia nielimitowane tworzenie takich raportów bez dodatkowych opłat.

W bezpłatnej wersji możemy podejrzeć ocenę kredytową, sprawdzić nasze dane w BIK, uzyskać powiadomienie w przypadku zmiany danych w BIK/BIG InfoMonitor, zastrzec dowód osobisty i sprawdzić, czy nas telefon jest zabezpieczony (BIK Protect).

Mój BIK na Androida jest dostępny w naszym katalogu oprogramowania.