BIT Rejestry to kierowany do instytucji program do obsługi korespondencji: dokumentowania przepływu listów, paczek, faksów i maili w formie rejestrów wychodzących i przychodzących. Jest w pełni zgodny z rozporządzeniem z 18 stycznia 2011 roku, które reguluje sposób prowadzenia tego typu bazy oraz zasady panujące podczas tworzenia archiwów dokumentacji w zakładach pracy.