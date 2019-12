Pobierz pr​ogram

BWMeter to pomimo swoich niewielkich rozmiarów bardzo funkcjonalne narzędzie, służące do monitorowania dostępnych w obrębie komputera połączeń sieciowych. Umożliwia ono wygodne kontrolowanie i mierzenie wszelakiego transferu przychodzącego i wychodzącego, a także jego limitowanie, szczegółowe analizowanie itp.

Narzędzie w odróżnieniu od wielu innych rozwiązań tego typu pozwala na jednoczesne monitorowanie i odseparowywanie danych dotyczących połączeń z sieciami LAN oraz Internetem. Na pulpicie wyświetla ono 2 okienka, w których prezentowane są w czasie rzeczywistym graficzne wskaźniki szybkości transferu przychodzącego i wychodzącego dla interfejsów sieciowych odpowiedzialnych za połączenie z sieciami LAN i Internetem. Oferuje ono użyteczne funkcje tworzenia raportów, w których zapisywane są informacje o ilości pobranych/wysłanych danych w różnych przedziałach czasowych.

To jednak nie koniec możliwości tego małego programu. BWMeter potrafi szczegółowo analizować pakiety danych (dostarczając informacji o tym skąd pochodzą, dokąd są przesyłane, który port i protokół wykorzystują), stosować ograniczenia transferu lub blokować dostęp do Internetu wybranym aplikacjom. Z jego poziomu ograniczymy również dostęp do wskazanych stron WWW, a przy użyciu wbudowanego mechanizmu filtrów będziemy mogli monitorować zużycie transferu przez poszczególne procesy i aplikacje działające w systemie.