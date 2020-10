Bądź ready to play z nowymi promocjami dla graczy w x-komie!

Udostępnij:

Partnerem materiału jest x-kom.

W x-komie cały czas świętują urodziny, więc promocje się nie kończą. Wśród nich znalazły się chociażby okazje gamingowe, cieszące się największą popularnością. Oprócz tego, dla potrzebujących biurowego zaplecza, trwa Tydzień Peryferiów, a do tego można zgarnąć rabaty i vouchery w konkursie.

Najlepsze produkty dla prawdziwych graczy

Dla tych, którzy czekają na dobrą okazję na zakup sprzętu by udoskonalić stanowisko gamingowe, mamy same dobre wiadomości. W promocji x-komu znalazło się teraz wiele przydatnych sprzętów i akcesoriów, między innymi: desktopy, laptopy, klawiatury, głośniki, monitory, myszy i wiele więcej. Poniżej kilka urządzeń, które przyciągnęły nasz wzrok:

Logitech G432 299 zł 239 zł Sprawdź w x-kom Dzięki zestawowi słuchawkowemu do gier G432 poczujesz się w samym centrum akcji. Spraw sobie przyjemność płynącą z pełnego zanurzenia się w gamingu i pozwól usłyszeć się innym graczom.

MSI B450 GAMING PLUS MAX 439 zł 369 zł Sprawdź w x-kom Wykorzystaj wydajność procesorów AMD Ryzen 3. lub 2. generacji oraz modułów RAM DDR4 o taktowaniu nawet 4133 MHz (w trybie OC) z płytą główną MSI B450 GAMING PLUS MAX. Podłącz do niej najwydajniejsze komponenty, skorzystaj z wbudowanych w CPU układów graficznych lub stwórz konfigurację wielu kart graficznych AMD CrossFire.

Lenovo Legion Y540-15 4599 zł 4099 zł Sprawdź w x-kom Tam, gdzie ultrawydajność łączy się z elegancją, tam jest miejsce dla Lenovo Legion Y540-15. Mając ten laptop w ekwipunku, zyskujesz potężny gamingowy oręż, który poprowadzi Cię ścieżką e-sportowych sukcesów. Z inteligentnym układem chłodzenia wyzwolisz pełną moc procesora Intel Core i7 9. generacji i karty graficznej GeForce GTX.

HyperX Alloy Origins Blue 549 zł 449 zł Sprawdź w x-kom HyperX Alloy Origins to trwała, kompaktowa klawiatura z niestandardowymi przełącznikami mechanicznymi HyperX, stworzona by zapewnić graczom zarówno styl, skuteczność jak i niezawodność. Zmieniaj ustawienia podświetlenia, twórz makra i reguluj tryb gry korzystając z oprogramowania HyperX NGENUITY.

Lenovo Legion Recon Gaming Backpack 199 zł 149 zł Sprawdź w x-kom Przewodowe słuchawki Corsair Gaming VOID PRO RGB zapewniają świetny komfort użytkowania i wysoką jakość dźwięku. Nauszniki słuchawek wykonane zostały z oddychającej mikrofibry i pianki zapamiętującej kształt.

Jak skorzystać z promocji?

Aby skorzystać z promocji wystarczy dodać do koszyka wybrany produkt objęty promocją, aktywować kod rabatowy ready2play i dokończyć składanie zamówienia. Promocja obowiązuje od 21.10.2020 roku do 27.10.2020 roku lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów i nie łączy się z innymi promocjami. Jedna osoba może zakupić tylko jedną sztukę każdego produktu promocyjnego.

Wszystkie produkty objęte promocją można znaleźć na stronie akcji w x-kom.

Tydzień Peryferiów

W ofercie Tygodnia Pereferiów znalazły się między innymi monitory i drukarki, więc to dobra okazja na wymianę tych sprzętów. Szczególnie, że można je wyhaczyć w naprawdę atrakcyjnych cenach. Rabaty sięgają tu nawet 42 procent, także polecamy przyjrzeć się dostępnym produktom. Wybraliśmy kilka interesujących propozycji z tej promocji:

Lexmark B2236dw 459 zł 379 zł Sprawdź w x-kom Lexmark B2236dw to niedroga w eksploatacji drukarka, przeznaczona dla domu oraz małego biura. Urządzenie charakteryzuje się wysoką rozdzielczością wydruku. Lexmark B2236dw jest intuicyjna i łatwa w użytkowaniu, do tego obsługuje wiele formatów nośników. Dzięki modułowi automatycznego druku dwustronnego zaoszczędzisz nie tylko papier, ale też cenny czas.

Acer XF250QEBMIIPRX 999 zł 899 zł Sprawdź w x-kom Zyskaj dodatkową przewagę nad przeciwnikiem za sprawą gamingowego monitora Acer XF250QEBMIIPRX. Daj się porwać niezwykłej dynamice i wiernie oddanym kolorom. Zyskaj też dodatkowy oręż w walce w postaci błyskawicznej reakcji matrycy. Jej szybkość wyświetlania sprawia, że obraz jest płynniejszy, co da Ci więcej czasu na reakcję i umożliwi dokładniejsze celowanie.

AOC 24G2U 999 zł 819 zł Sprawdź w x-kom Stworzony, by wygrywać, monitor AOC 24G2U otworzy przed Tobą zupełnie nowy świat gamingu. Dzięki najnowszym technologiom zapewnia niezwykle płynną rozgrywkę, wyciągając z gry to, co najlepsze. AOC 24G2U zachwyci Cię wysoką jakością obrazu w szczegółowej rozdzielczości Full HD, a także agresywnym designem. Graj intensywnie i reaguj skutecznie – masz przewagę.

Qoltec Listwa antyprzepięciowa 39,98 zł 22,50 zł Sprawdź w x-kom Listwa antyprzepięciowa marki Qoltec posiada gniazda sieciowe z uziemieniem, które umożliwiają podłączenie pełnowymiarowych wtyczek europejskich, kabel oraz organizer na kabel. Elegancki design oraz podświetlany włącznik nożny typu Quick Switch zapewniają komfortowe użytkowanie.

Green Cell UPS 529 zł 429 zł Sprawdź w x-kom Choć awarie w dostawie zasilania zdarzają się coraz rzadziej, ich skutki mogą być poważne. Utrata niezapisanych materiałów na komputerze czy przerwa w pracy ważnych urządzeń może wiele kosztować. Zasilacz awaryjny UPS Green Cell Power Proof UPS05 o mocy pozornej/skutecznej wynoszącej 2000VA/1200W zapewni ochronę Twoich danych oraz nieprzerwaną pracę kluczowych urządzeń w firmie lub w domu.

Jak skorzystać z promocji?

Aby skorzystać z promocji wystarczy dodać do koszyka wybrany produkt objęty promocją, aktywować kod rabatowy peryferia i dokończyć składanie zamówienia. Promocja obowiązuje do 25.10.2020 roku lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów i nie łączy się z innymi promocjami. Jedna osoba może zakupić tylko jedną sztukę każdego produktu promocyjnego.

Pełną ofertę peryferiów można obejrzeć na stronie promocji.

Moc urodzinowych okazji

x-kom cały czas świętuje swoje 18 urodziny, a w związku z tym wciąż możecie korzystać z atrakcji przygotowanych z tej okazji. Jedną z nich jest promocja urodzinowa, w której znalazły się przeróżne sprzęty i akcesoria. Oto kilka przykładowych sprzętów w promocyjnych cenach:

Dell Inspiron 5400 4349 zł 3999 zł Sprawdź w x-kom Dell Inspiron 5400 świetnie sprawdzi się zarówno jako narzędzie do pracy, jak i multimedialne centrum rozrywki, na którym zobaczysz kolejne sezony swoich ulubionych seriali. Do dyspozycji masz inteligentne rozwiązania; na przykład czytnik linii papilarnych, za sprawą którego zalogujesz się do swojego Dell Inspiron 5400 w mgnieniu oka. Smukła konstrukcja oraz waga zaledwie 1,65 kg pozwoli Ci zabrać go ze sobą wszędzie, gdzie zechcesz.

Xiaomi POCO F2 Pro 6/128GB 2499 zł 1777 zł Sprawdź w x-kom Wybierając Xiaomi POCO F2 Pro 128GB niebieski, zdobędziesz smartfon gotowy sprostać zarówno obecnym jak i przyszłym wymaganiom. Szybki 8-rdzeniowy procesor i duża pojemność pamięci RAM to gwarancja sukcesu. Elegancka obudowa swoim stylem przykuje wzrok wielu osób. Wyświetlacz 6,67”, jego wyjątkowa wyrazistość i nasycenie kolorów pochłonie Cię całkowicie podczas kolejnego odcinka ulubionego serialu. System czterech niezwykłych aparatów pozwoli uchwycić każdą wyjątkową chwilę Twojego życia.

Logitech M220 Silent 89,99 zł 59,99 zł Sprawdź w x-kom Identyczne odczucie kliknięcia i poziom hałasu dźwięku kliknięcia zredukowany o ponad 90% zapewnia cichą atmosferę pracy dla Ciebie i Twoich sąsiadów. Co więcej, stopka z materiału o wysokiej jakości i gumowe kółko gwarantują bezszumowe przesuwanie i przewijanie.

Razer Deathadder Essential 149 zł 99 zł Sprawdź w x-kom Deathadder to niezawodność, ergonomia i najwyższa jakość wykonania, dzięki którym rozgrywka nabiera nowego znaczenia. Poznaj najnowsze dzieło od Razer'a - Deathadder Essential. Ten niewielki gryzoń zachwyci Cię klasyczną ergonomią, zaawansowaną wytrzymałością, a także perfekcyjnym śledzeniem ruchów. Odkryj nową jakość gamingu.

Garmin Dash Cam 56 QHD/2"/140 599 zł 449 zł Sprawdź w x-kom Garmin Dash Cam 56 to niewielka, dyskretna kamera samochodowa z szerokim polem widzenia 140 stopni, które pozwala rejestrować obraz w rozdzielczości 1440p HD. Kamera może automatycznie rejestrować i zapisywać nagrane zdarzenia.

x-kom G4M3R 500 4000 zł 3699 zł Sprawdź w x-kom Wejdź do gry z x-kom G4M3R 500 – desktopem, który dzięki swej mocy obliczeniowej zapewnia dynamiczną rozgrywkę z wymagającymi tytułami. Z wydajności komputerów x-kom korzystają najlepsze drużyny w kraju, tocząc zażarte batalie o tytuł mistrza w Counter-Strike: Global Offensive, League of Legends i Heartstone. Na desktopie G4M3R 500 grają gwiazdy polskiego e-sportu. Zagraj i Ty.

HP Pavilion Gaming 4499 zł 3999 zł Sprawdź w x-kom Gamingowy laptop HP Pavilion Gaming wprowadzi Cię na pola wirtualnych bitew, oddając do dyspozycji arsenał, który poprowadzi Cię do niezliczonych zwycięstw. Wyposażony został w wyselekcjonowane, ultrawydajne komponenty - nowoczesny procesor oraz dedykowaną kartę graficzną. Z takim zapleczem technologicznym Twoi rywale mogą co najwyżej przygotowywać się do odwrotu.

Jak skorzystać z promocji?

Aby skorzystać z promocji wystarczy dodać do koszyka wybrany produkt objęty promocją, aktywować kod rabatowy urodziny i dokończyć składanie zamówienia. Promocja obowiązuje do 8.11.2020 r lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów i nie łączy się z innymi promocjami. Jedna osoba może zakupić tylko jedną sztukę każdego produktu promocyjnego.

Pełną ofertę urodzinową można zobaczyć na stronie x-komu.

Nagrody na konkursie urodzinowym

Cały czas możecie także brać udział w przygotowanych z okazji osiemnastki konkursach, które odbywają się w social mediach. W aplikacji x-kom z kolei możecie brać udział w codziennych quizach i zdobywać punkty, które później możecie wymienić na rabaty lub grać o jedną z kart podarunkowych na zakupy w x-kom o wartości nawet 2000 zł.

Pełną ofertę urodzinową można sprawdzić tutaj. Szczegóły konkursu znajdują się na stronie x-kom.

Wspomóż fundację na aukcjach charytatywnych

Swoje urodziny x-kom postanowił także świętować w inny sposób. Przygotowano z tej okazji specjalne aukcje, z których wszystkie wpływy zostaną przekazane na Fundację Rak'n'Roll. Wygraj życie! Wylicytować można m.in. kawę i ciasto w towarzystwie Roberta Makłowicza, dzień na planie z Liptonem, pizzę z Kingą Kujawską albo wspólne oglądanie meczu z Michałem Polem. Takie okazje mogą się więcej nie powtórzyć, a to i tak tylko kilka wybranych przykładów z tej akcji.

Dołącz do licytacji pod tym adresem.

18% na 18 urodziny w programie Sales Masters

Sales Master to program znany już wielu osobom, które od długiego czasu zarabiają dzięki poleceniom bez wychodzenia z domu. Z okazji urodzin także tutaj czeka niespodzianka, a mianowicie za polecenie wybranych produktów można otrzymać nawet 18% prowizji od każdej sprzedaży wygenerowanej dzięki rekomendacji.

Poznaj szczegóły i dołącz do programu Sales Masters!.

Urodzinowy spot

Na sam koniec zachęcamy do obejrzenia urodzinowego spotu :)

Partnerem materiału jest x-kom.