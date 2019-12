P​obierz program

Balabolka to specjalne narzędzie umożliwiające odczytywanie tekstu.

Co prawda Balabolka oferuje sporo przydatnych funkcji, możemy po prostu uruchomić program, wkleić tekst i nacisnąć „play”, by aplikacja rozpoczęła czytanie wskazanego fragmentu. Wśród formatów plików, jakie obsługuje Balabolka, znajdziemy: AZW, AZW3, CHM, DjVu, DOC, DOCX, EML, EPUB, FB2, FB3, HTML, LIT, MOBI, ODP, ODS, ODT, PDB, PDF, PPT, PPTX, PRC, RTF, TCR, WPD, XLS i XLSX.

Balabolka wykorzystuje dowolny syntezator mowy zainstalowany na komputerze użytkownika. Warto wspomnieć, że aplikacja umożliwia zmianę czcionki i koloru tekstu, a także pozwala na kierowanie procesem czytania z zasobnika systemowego lub przy wykorzystaniu skrótów klawiaturowych. Autorzy zaimplementowali również funkcję sprawdzania pisowni.

Fragmenty tekstu wklejone do głównego okna programu Balabolka można zachować w formie plików audio, zapisując je w formatach WAV, MP3, MP4, OGG oraz WMA. Jeśli plik tekstowy jest zbyt duży, to możemy podzielić go na kilka mniejszych za pomocą. Dodatkowo udostępniono możliwość zachowywania tekstu odczytanego przez syntezator.