Kontynuacja legendarnego RPG Baldur's Gate zostanie zaprezentowana 27 lutego podczas targów PAX East. Co więcej, jeszcze w tym roku gra zadebiutuje we wczesnym dostępie w serwisie Steam.

W ubiegłym roku niespodziewanie zobaczyliśmy zapowiedź Baldur's Gate 3. Mało kto spodziewał się, że kiedykolwiek dojdzie do kontynuacji tej serii. Zaskakujące jest również to, że zaledwie po pół roku zobaczymy trailer, a wkrótce zagramy we wczesnym dostępie.

Baldur's Gate III już wkrótce zostanie zaprezentowane, a póki co niewiele wiemy o grze

Gra pojawi się w niedopracowanej wersji w trybie Early Access. To rozwiązanie krytykowane przez wielu graczy. Należy jednak pamiętać, że w ten sposób wspieramy finansowo studio i w efekcie sam rozwój produkcji. Już wcześniej ci sami producenci w ten sposób wydali grę Divinity: Original Sin 2. Wówczas od wejścia w early access do premiery gry minął prawie rok.

Wydawcą gry jest Larian Studios, twórcy serii Divinity. Aktualnie właścicielem studia jest Hasbro Inc. To właśnie ta korporacja zdradziła nowe informacje o Baldurze podczas imprezy New York Toy Fair 2020. Hasbro jest także właścicielem firmy Wizards of the Coast od 1999 roku.

O Baldur's Gate 3 na razie wiemy bardzo niewiele. Rozgrywka ma dzielić się na tryb solo, oraz tryb kooperacji dla wielu graczy. Podobno mechaniką gra ma przypominać piątą edycję Dungeons & Dragons. Ale już za kilka dni dowiemy się znacznie więcej. Miejmy nadzieję, że producenci nie będą trzymali nas w niepewności.