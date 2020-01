12.04.2017 19:30 • Recenzja do wersji 3.3.3.1209

Wg. mnie, Bandicam to dobry program, lecz ma kilka wad.



Pierwszą wadą jest cena, która wynosi ok. 40$.



Drugą natomiast jest watermark przy nagrywaniu darmową wersją, wiem, że wersja darmowa musi być trochę gorsza od płatnej, bo... To logiczne? Ale ten watermark jest za duży.



Trzecia i ostatnia wada, to to, że czas nagrywania za darmo jest ograniczony do 10 minut. Raz nagrałam film, który miał 9 minut i ledwo zmieścił się w limicie.



Reszta bardzo mi się podoba.