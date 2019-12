Pobierz pro​gram

Bandicut to bardzo proste narzędzie doskonale sprawdzające się w podstawowej edycji wideo. Z jego pomocą szybko i sprawnie wytniemy z filmu wybrane elementy, a to wszystko bez ponownej kompresji, co pozwala zachować pierwotną jakość obrazu i ścieżki dźwiękowej.

Program obsługuje większość najpopularniejszych formatów wideo (wspierane kodeki to Xvid, MPEG-1, Motion JPEG itp.), umożliwiając początkującym użytkownikom wygodne wycinanie z materiałów wideo zbędnych elementów takich jak np. reklamy. Proces ten odbywa się bez rekompresji, dzięki czemu zaoszczędzimy cenny czas, a wyjściowy plik wideo charakteryzowała będzie oryginalna jakość. Obsługa Bandicut ogranicza się jedynie do zdefiniowania fragmentów, które zostaną zachowane po finalnym eksporcie wideo do pliku.

