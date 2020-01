28.03.2015 15:24 • Recenzja do wersji 5.0.5

Szukałem dość długo alternatywy dla świetnego bądź co bądź 7-zipa. Jednak powolny rozwój sprawił, że znalazłem ten program. Dla mnie idealny :) Ale od początku.



Program jest bardzo szybki. Plusem jest także to, że jak pracuje z plikami, to można normalnie używać komputera. Dodatkowo ma bardzo wygodny interfejs. Przejrzysty i po polsku.



Jedyną wadą w/w programu jest zbyt duża nachalność, jeżeli chodzi o integrację z systemem. Domyślnie program dodaje dużo wpisów do menu kontekstowego, może trochę zburzyć nasz porządek w systemie :) Jednak bardzo łatwo to zrekonfigurować i nie ma z tym problemów.



Wisienką na torcie jest fakt, że program podczas instalacji nie proponuje instalacji żadnych reklamiarz. Dla mnie zasłużona 5 :)