Bang & Olufsen Beoplay Portal: słuchawki kosztujące tyle co Xbox Series X

Firma Bang & Olufsen ogłosiła Beoplay Portal, swoje pierwsze słuchawki skierowane do graczy. Zestaw ten jest przeznaczony dla Xbox Series X|S. Jest napakowany funkcjonalnością i ma stylowy wygląd, ale - jak można się po marce domyślić - do najtańszych nie należy.

Słuchawki Bang & Olufsen Beoplay Portal są specjalnie przystosowane pod najnowsze konsole Microsoftu (Xbox Series X|S), ale i zadziałają na Xbox One i PC (trzeba tu mieć Xbox Wireless Adapter - zintegrowany bądź dokupić).

W praktyce oznacza to, że mamy do czynienia ze słuchawkami bezprzewodowymi, które nie wymagają ani stacji dokującej, ani kluczyka USB. Po prostu się z konsolą połączą przez protokół bezprzewodowy Xbox Wireless Protocol. Jest to rozwiązanie nie tylko wygodniejsze, stabilniejsze i oferujące lepszy zasięg, ale też gwarantujące mniejsze opóźnienia.

Co więcej, słuchawki obsługują jednoczesne podłączenie do innego urządzenia przez Bluetooth 5.1 (jest tu kodek aptX Adaptive). Oznacza to, że możemy grać normalnie na konsoli, a rozmawiać np. przez Discorda z poziomu sparowanego telefonu - bez odrywania się z gry.

Słuchawki B&O dla Xbox Series X posiadają 40 mm przetworniki i obsługują standard Dolby Atmos dla gier.

Beoplay Portal chce być "jednym headsetem do wszystkiego" i przy okazji dorzuca aktywne tłumienie szumów (ANC), które może być także przydatne, gdy nie gramy na konsoli.

Według producenta słuchawki mają pozwolić na 12 godzin pracy przy jednoczesnym korzystaniu z protokołów Bluetooth i Xbox Wireless oraz włączonym ANC. Przy wyłączeniu tych opcji - czas działania wydłuża się do 24 h. Całość można kontrolować z poziomu specjalnej aplikacji Bang & Olufsen.

Jeśli chodzi o wzornictwo, B&O stawia na nauszniki wykonane z owczej skóry z wykończeniem z włókien bambusa. Lewa i prawa słuchawka są wykonane z anodowanego aluminium i pozwala na sterowanie dotykowe całym zestawem. Konstrukcja waży zaledwie 282 gramów.

Funkcjonalność Beoplay Portal brzmi imponująco, ale będą to słuchawki dla nielicznych. Kosztują one bowiem 2249 zł. To niemal tyle, co sama konsola Xbox Series X. Można je kupić w polskim sklepie Microsoftu, gdzie są dostępne w 3 wariantach kolorystycznych: Black Anthracite (premiera 29.04.21), Grey Mist (20.05.21) i Navy Brass (27.05.21).