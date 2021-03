Banki szykują przerwy techniczne. W ten weekend będą spore utrudnienia

Udostępnij:

Jak co weekend, szykują się przerwy techniczne. Tym razem niedostępność swoich usług zapowiedziało aż osiem banków. Niektóre z nich zapowiadają także problemy z płatnościami kartą.

Bank Pekao zapowiada aż trzy przerwy techniczne – w sobotę, niedzielę i poniedziałek. Pierwsza z nich dotyczy usług Pekao24 i serwisu maklerskiego. Usługi będą niedostępne w sobotę od godziny 1:30 do 2:30. Z kolei w niedzielę od godziny 00:00 do 7:30 bank uniemożliwi korzystanie z przelewów natychmiastowych "Elixir" oraz systemu BLIK.

Z kolei w nocy z niedzieli na poniedziałek od godziny 1:00 do 6:00 zostaną wyłączone usługi maklerskie oraz Pekao24. Pekao zapowiada także niedostępność aplikacji PeoPay i transakcji dokonywanych za pomocą kart.

Przerwa techniczna w mBanku – z soboty na niedzielę

mBank zapowiada przerwę w nocy z soboty na niedzielę, czyli z 20 na 21 marca. Od godziny 2:00 aż do 8:15 nie możliwe będzie korzystanie z kart płatniczych. Niedostępne będą zarówno płatności kartą w sklepach stacjonarnych. W tych godzinach nie skorzystamy także z bankomatów i wpłatomatów. Dodatkowo, od 1:30 do godziny 11:00 w serwisie internetowym nie złożymy żadnego wniosku w serwisie transakcyjnym i aplikacji.

Przerwa techniczna w Banku Pocztowym – piątek 19 marca

Klienci Banku Pocztowego mogą spodziewać się pierwszych utrudnień już wieczorem. W piątek od godziny 20:00 do 23:00 przeprowadzone zostaną prace techniczne. Jak podaje bank, przez ten czas nie będzie możliwe składanie wniosków.

Przerwa techniczna w BNP Paribas Bank Polska – trzy dni prac

Klienci BNP Paribas Bank Polska mogą spodziewać się utrudnień w piątek sobotę i niedzielę. 19 marca od godziny 21:00 do godziny 7:00 w sobotę, nie będzie możliwe korzystanie z BiznesPl@net, GOmobile Biznes, BNP Paribas Connect Host to Host. Od godziny 2:00 do 3:00 w niedzielę bank przeprowadzi prace techniczne uniemożliwiające dostęp do GOonline i aplikacji GOmobile.

Przerwa techniczna w ING Banku Śląskim

ING Bank Śląski zapowiada utrudnienia w nocy z soboty na niedzielę. Od godziny 00:00 do 05:30 niedostępne będą płatności kartą w internecie, aktywacja kart, zmiana limitów transakcyjnych, nadawanie kodów PIN, zamawianie nowych kart płatniczych, przypisywanie kart w aplikacjach Moje ING Mobile, Google Pay, Apple Pay czy Garmin Pay.

ING zapowiada, że niemożliwe będą także przelewy z rachunku karty kredytowej, realizowanie operacji na kartach w bankowości elektronicznej czy składanie wniosku o pożyczkę lub otwieranie kont oszczędnościowych. Mogą także wystąpić problemy usług związanych z kartami ING Business.

Dłuższa przerwa w Credit Agricole

Przerwa techniczna w banku Credit Agricole może być wyjątkowo uciążliwa. Niektóre z usług nie będą działać przez nawet kilkanaście godzin. Prace rozpoczną się w sobotę o godzinie 22:00 a zakończą o godzinie 11:00 w niedzielę. Przez ten czas klienci nie będą mogli skorzystać z: serwisów CA24, chatbota, automatycznego serwisu telefonicznego IVR, płatności internetowych Przelew Online oraz BLIK-a.

Nest Bank – przerwa techniczna w weekend

Nest Bank planuje przeprowadzić prace konserwacyjne w sobotę od godziny 00:00 do 6:00 oraz w niedzielę od 00:00 do 4:00. W tym czasie klienci mogą się spodziewać problemów z transakcjami kartą w internecie z wykorzystaniem 3D Secure, zmianą kodu PIN lub aktywacją karty.

Toyota Bank – przerwa techniczna

Klienci Toyota Bank mogą spodziewać się kilku przerw technicznych w niedzielę. Od godziny 00:00 do 4:00 a następnie od 6:00 do 11:00 mogą wystąpić problemy z aktywacją i zastrzeganiem karty, a także zmianą limitów. Z kolei od godziny 8:00 do 21:00 bank zapowiada, że mogą pojawiać się problemy z autoryzacją transakcji, dostępem do bankowości internetowej, automatycznego serwisu telefonicznego, płatności ekspresowych i systemu składania wniosków online.