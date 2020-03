Pobierz pro​gram

Basemark GPU to narzędzie umożliwiające testowanie kart graficznych obsługujących Vulkan 1.0, OpenGL 4.5 lub OpenGL ES 3.1.

Za pomocą Basemark GPU możemy sprawdzić wydajność układu przeprowadzając tzw. „official test”, gdzie wybieramy graficzne API oraz kompresję tekstur, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by dostosować rozmaite parametry zgodnie z własnymi potrzebami w zakładce „custom”. Decydując się na to rozwiązanie będziemy mogli dodatkowo określić rozdzielczość obrazu oraz jakość prezentowanej zawartości (średnia lub wysoka). Warto dodać, że podobnie jak w innych programach tego typu, również w Basemark GPU do dyspozycji oddano tryb „experience”.

Po zakończeniu pracy Basemark GPU wyświetla szczegółowe informacje na temat wyników osiągniętych w teście. Prezentowany jest ogólny rezultat punktowy, a także liczba wyświetlanych klatek na sekundę (minimalna, średnia i maksymalna) przy ustalonych parametrach. Wspomniane wartości ukazano także w formie czytelnej tabeli.