Pobierz program

Battle Chess: Game of Kings to gra, która wprowadza szachy na zupełnie nowy poziom. Jeśli ktoś kojarzy szachy czarodziejów z Harry'ego Pottera, to na pewno już dokładnie wie, na czym będzie polegać fenomen tego tytułu. Na trójwymiarowej planszy – poza zwykłymi pionkami – można ustawić żywe, ludzko wyglądające figurki, co dodaje grze wyjątkowej dynamiki i wprowadza atmosferę rodem z prawdziwej bitwy.