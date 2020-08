Pobierz program

Przeglądarkowa gra MMO, w której zostajemy rycerzem w średniowiecznym świecie Caldean.

Marzenie giermka

BattleKnight to przeglądarkowy symulator rycerza, w którym nasza postać ciągle zdobywa umiejętności, stając się postrachem średniowiecznych wojowników. Gra działa tylko w formie przeglądarkowej, ale oferuje całkowicie darmową rozgrywkę.

Akcja gry przenosi nas do fikcyjnej krainy Caldean, gdzie wcielamy się w średniowiecznego rycerza. Uczestniczymy w licznych turniejach, wyruszamy na trudne wyprawy oraz zdobywamy twierdzę. Twórcy przygotowali dla gracza aż dwie różnorodne ścieżki kariery. Możemy zatem stanąć po stronie dobra lub zła. Każdy z rycerzy posiada sześć znaczących atrybutów. Jest to siła, zręczność, kondycja, szczęście, używanie broni i umiejętności obronne. Rozwijać je możemy za pomocą odpowiedniego treningu, do którego wykorzystywać będziemy złoto.

Ciężka praca, popłaca

Podstawą rozgrywki są pojedynki między graczami polegające na ustawianiu w odpowiedniej kolejności ataku i obrony. Poza standardowymi ruchami możemy użyć także specjalnych umiejętności i trików, które będą nas niestety kosztować dodatkowe punkty karmy. Punkty te zdobywamy za wykonywanie trudnych misji.

W grze nie zabrakło sporego arsenału i elementów pancerza, które sprawią, że nasza postać stanie się bardzo zaawansowana w boju. Funkcje społecznościowe pozwolą na zakładanie klanów, toczenie walk na większą skalę. W grze zauważymy możliwość skorzystania z mikropłatności celem szybszego awansu, ale odradzam taki typ zabawy.

Kluczowe cechy gry: