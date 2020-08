Pobierz program

Battlefield 1 wcale nie jest pierwszą, ale już którąś z kolei odsłoną cyklu FPS-ów zapoczątkowanego przez grę Battlefield 1942 w 2002 roku. Tym, co zasługuje na uznanie jest fakt, że akcja opisywanej produkcji rozgrywa się w czasach I wojny światowej.

Dla jednego i wielu graczy

Co prawda w Battlefield 1 znajdziemy starannie wyreżyserowaną, zapewniającą parę godzin emocjonującej rozgrywki kampanię fabularną dla pojedynczego gracza, to w istocie jest ona wyłącznie przystawką do dania głównego, czyli trybu multiplayer. Battlefield dla wielu fanów sieciowych FPS-ów jest synonimem rozgrywki wieloosobowej i nie inaczej jest w przypadku tej części, która umożliwia jednoczesną zabawę maksymalnie 64 użytkownikom.

Battlefield 1 oddaje do dyspozycji wielkie obszary, dzięki czemu gracze mogą opracowywać rozmaite taktyki. Na uwagę zasługuje fakt, że gra jest wierna realiom historycznym, wobec czego bardzo często korzystamy tutaj z broni umożliwiającej pokonywanie wrogów na krótkim dystansie (mowa chociażby o bagnetach czy saperkach), chociaż nie zabrakło oczywiście różnego rodzaju pistoletów czy karabinów.

Co jeszcze?

Warto zwrócić uwagę na to, że w Battlefield 1 poruszamy się po mapach zarówno pieszo, jak i za pomocą rozmaitych środków transportu. Kierujemy między innymi samochodami opancerzonymi, czołgami, a nawet samolotami, więc akcja toczy się nie tylko na lądzie, ale także w powietrzu.

