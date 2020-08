Pobierz program

Battlefield 2 to wydana w 2005 roku strzelanka z perspektywy pierwszej osoby należąca do kultowej dziś już serii Battlefield stanowiącej największą konkurencję dla innego bestsellerowego cyklu, a mianowicie Call of Duty.

Co by było, gdyby…

Gdyby na przełomie XX i XXI wieku doszło do konfliktu zbrojnego z udziałem Stanów Zjednoczonych, Chińskiej Republiki Ludowej i sojuszu państw bliskowschodnich. Na to pytanie stara się odpowiedzieć Battlefield 2, który – w przeciwieństwie do wcześniejszych odsłon cyklu opartych na realiach historycznych – oferuje całkowicie fikcyjną historię osadzoną w niedalekiej przyszłości.

O co tu chodzi?

Battlefield 2 to FPS nastawiony na rozgrywkę z innymi graczami. Multiplayer umożliwia jednoczesną zabawę maksymalnie 64 graczom, którzy rywalizują między sobą w rozmaitych wariantach. Do dyspozycji śmiałków oddano wiernie odwzorowane, współcześnie wykorzystywane rodzaje broni, a także rozmaite pojazdy, dzięki którym łatwiej jest nam poruszać się po obszernych lokacjach.

Oprawa wizualna

W momencie swojej premiery w 2005 roku gra Battlefield 2 prezentowała się oszałamiająco za sprawą nowego silnika, dzięki któremu udało się umieścić nie tylko wysokiej jakości tekstury, ale i zaawansowany system destrukcji otoczenia. Powodowało to, że dzieło stworzone przez ówczesne studio DICE oferowało wiele nowych opcji taktycznych, bowiem trzeba było uważać, by wróg nie doprowadził do zniszczenia osłony (np. muru) za którą się schowaliśmy.

Najważniejsze cechy:

strzelanka FPP z trybem multiplayer

jednoczesna rozgrywka z udziałem nawet 64 graczy

różnorodne typy broni palnej

możliwość korzystania z pojazdów

dziś już niestety przestarzała grafika

Minimalne wymagania sprzętowe gry Battlefield 2: