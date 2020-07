Pobierz program

Battlefield: Bad Company 2 to FPS, czyli strzelanka z perspektywy pierwszej osoby, która wchodzi w skład bardzo popularnego cyklu Battlefield od firmy Electronic Arts. W odróżnieniu od innych części serii, tym razem mamy do czynienia ze znacznie luźniejszą produkcją wzbogaconą o sporą dawkę humoru.

Na polu walki nie musi być drętwo

Akcja gry Battlefield: Bad Company 2 nie toczy się w realiach II wojny światowej, bowiem tym razem bierzemy udział we współczesnym konflikcie zbrojnym, stając się członkiem tytułowej kompanii. Co prawda w trakcie dialogów nasi bohaterowie sypią żartami na prawo i lewo, to sytuacja jest dość poważna, bowiem na wojnie zwykle nie powinno być nikomu do śmiechu.

Różne tryby zabawy

Battlefield: Bad Company 2 zawiera rozbudowaną kampanię fabularną, w której odwiedzamy między innymi pustynne miasta, dżungle, a także rozległe tereny arktyczne. W grze nie zabrakło pełnoprawnego multiplayera dla maksymalnie 32 użytkowników podzielonych na czteroosobowe zespoły.

Czy da się zniszczyć wszystko?

Tym, co robi ogromne wrażenie w Battlefield: Bad Company 2 jest destrukcja otoczenia, która nawet dziś, wiele lat po premierze gry, może się podobać. Co prawda niektóre sekwencje pozwalające na niszczenie nawet całych budynków są momentami oskryptowane, nie zmienia to jednak faktu, że na ekranie obserwujemy naprawdę efektowne sceny.

Najważniejsze cechy:

pierwszoosobowa strzelanka

poboczna odsłona serii Battlefield

humorystyczne dialogi

współczesny konflikt zbrojny

kampania i multiplayer

zaawansowana destrukcja otoczenia

