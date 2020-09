​Pobierz program

zabezpiecz pobieranie

Asystent może proponować instalację ofert reklamowych, na które nie musisz wyrażać zgody w celu pobrania programu. Możesz też użyć linków bezpośrednich bez asystenta (przycisk obok). W przypadku omyłkowej instalacji niechcianego oprogramowania polecamy skorzystanie z naszego poradnika

BeeCut to program do obróbki materiałów wideo, który z pewnością przypadnie do gustu mniej doświadczonym użytkownikom. Poza intuicyjnym interfejsem dostępnym po polsku oferuje szeroki wachlarz narzędzi, efektów i gotowych szablonów, z pomocą których łatwo stworzymy ciekawe filmiki do prezentacji rodzinie, publikacji w internecie itd.

Montaż przy użyciu osi czasu

Opisywany program do edycji i tworzenia filmów nie odbiega znacząco od innych rozwiązań tego typu, stanowiąc jednocześnie idealne narzędzie do zastosowań amatorskich w domowym zaciszu. Obsługa BeeCut odbywa się za pośrednictwem wielościeżkowej osi czasu, na której to użytkownik umieszcza i składa w całość wczytane wcześniej materiały audio i wideo, wzbogaca je o efekty, przejścia, napisy czy ścieżki dźwiękowe. Większość z wymienionych czynności wykonamy przy użyciu myszki oraz metody "przeciągnij-i-upuść".

Korekta obrazu i efekty

BeeCut z powodzeniem obsługuje klipy wideo zarejestrowane przy użyciu urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów) oraz aparatów i lustrzanek cyfrowych. Wspierane są wszystkie najpopularniejsze formaty multimediów o różnych współczynnikach proporcji (6:9, 4:3, 1:1, 9:16 i 3:4). Aplikacja oferuje zestaw narzędzi do korekty podstawowych atrybutów obrazu, pozwala kreować materiały z wykorzystaniem efektu PiP (obraz w obrazie), a także wspiera maski, umożliwiające edycję jedynie wybranych obszarów obrazu.

Oprogramowanie BeeCut udostępnione zostało dla komputerów z systemem Windows oraz Mac OS, a także urządzeń mobilnych z Androidem i iOS-em.