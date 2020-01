Dekompresja i rekompresja obrazów HDD Raw Copy Tool

Jednym z najpopularniejszych programów na Windows do wykonywania posektorowych kopii np. dysków twardych lub SSD jest HDD Raw Copy Tool. Oprócz standardowego surowego obrazu, który zrozumie dowolna aplikacja pracująca na obrazach pamięci masowych, potrafi także stworzyć skompresowany plik. Niestety format ten, czyli *.imgc jest własnościowy (dziwaczny nagłówek plus kompresja zmodyfikowanym LZO per blok) i niewiele programów potrafi go odczytać.

Dlatego w niniejszym poradniku przedstawię jak na Linuksie w prosty sposób nie tylko plik taki dekompresować, ale również jak przerobić w locie na coś zjadliwego co zajmuje nie tylko mniej miejsca, ale i można odczytać np. Clonezillą.

Dekompresja

Na początku pobierz program unimgc, rozpakuj i oczywiście nadaj atrybut wykonywalny. Jako, że mam cyfrowy fetysz do nazw wraz z rozszerzeniem, to dodałem sufiks ".elf" do pliku wykonywalnego. ;) W przykładzie moim obrazem jest oczywiście "test.imgc", który razem z programem znajduje się w moim home.

/home/mint/unimgc.elf -v test.imgc test.img

Po wklepaniu powyższego, po chwili aplikacja zmieli *.imgc do *.img, który już będzie zupełnie zwyczajnym posektorowym obrazem np. dysku twardego.

Rekompresja

Co jednak w przypadku kiedy nie masz tyle wolnego miejsca i/lub chcesz przerobić *.imgc na coś co nadaje się do archiwizacji? Naturalnie da się tak zrobić posługując się narzędziami cat i xz, które znajdują się w każdej dystrybucji Linuksa.

Wklep więc poniższą litanię by za pomocą cat karmić unimgc, od którego z kolei xz będzie pobierać bloki do kompresji. Parametr "-k" odpowiada za niekasowanie pliku źródłowego.

cat test.imgc | /home/mint/unimgc.elf -v | xz -k > test.img.xz

Dekompresja również jest bardzo prosta i działa na podobnej zasadzie.