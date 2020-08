Pob​ierz program

Best Free Keylogger to bezpłatne narzędzie do rejestrowania aktywności innych użytkowników na komputerze.

Monitorowanie działań odbywa się w tym przypadku bez wiedzy osoby korzystającej z peceta na którym został zainstalowany Best Free Keylogger. Program umożliwia śledzenie aktywności użytkownika w internecie, rejestruje naciskane przez niego klawisze (w tym loginy i hasła oraz wiadomości wysyłane przez komunikatory), a także uruchomione procesy.

Warto dodać, że Best Free Keylogger można „wywołać” za pomocą kombinacji przycisków „ctrl + alt + shift + k”, by rozpocząć śledzenie w trybie natychmiastowym. Rejestrowanie aktywności może odbywać się również zgodnie z harmonogramem (np. w godzinach pracy od 8 do 16). Informacje pozyskane przez opisywane narzędzie możemy otrzymać między innymi e-mailem czy też na serwer FTP.

Best Free Keylogger – zdaniem producenta – jest nie do wykrycia. Aplikacja nie pojawi się na liście programów do usunięcia w Panelu Sterowania (możemy ją odinstalować z poziomu ustawień opisywanego narzędzia lub też automatycznie w wyznaczonym terminie), a w Menedżerze Zadań widnieje pod inną, dyskretną nazwą.