BestCrypt 9.03.22

BestCrypt to profesjonalne, a zarazem bardzo proste w obsłudze oprogramowanie do zabezpieczania wszelakiego rodzaju poufnych danych zgromadzonych na komputerze. Pozwala ono przechowywać m.in. cenne dokumenty, informacje zastrzeżone czy dane osobowe w bezpiecznych, zaszyfrowanych lokalizacjach.

Program działa w oparciu o tzw. kontenery, specjalne zaszyfrowane foldery, w których użytkownik może gromadzić wszystkie poufne dane bez obawy o ich wyciek lub dostęp do nich osób niepowołanych. Korzystanie z nich jest bardzo proste, oferują one autoryzowanym osobom łatwy dostęp do plików, a także funkcjonować mogą zarówno na pojedynczych komputerach, jak również w obrębie sieci lokalnych. Narzędzie pozwala na montowanie wspomnianych kontenerów jako wirtualne dyski, które z powodzeniem przenosić możemy pomiędzy różnymi komputerami, pracującymi pod kontrolą systemów Windows, Linux oraz Mac OS.

Bezpieczeństwo naszych danych zapewniają zaawansowane algorytmy szyfrujące, wśród których wymienić należy Triple DES, Blowfish-448, CAST, GOST, IDEA, RC6, AES, Serpent oraz Twofish. Użytkownik poza wyborem mechanizmu szyfrującego podczas tworzenia swojego kontenera na dane wybiera również tryb zabezpieczeń (CBC, LRW, XTS), generator klucza (SHA-256, KG-Ghost, GOST) oraz inne podstawowe parametry jak nazwa kontenera, jego rozmiar czy położenie. BestCrypt oferuje moduł Jetico Central Manager, który pozwala na zdalną instalację programu klienckiego na stacjach roboczych w sieci. Ponadto daje on także możliwość monitorowania wykorzystania zabezpieczonych zasobów oraz zarządzania wszelakimi informacjami niezbędnymi do odzyskania danych w przypadku awarii.

