Better Explorer to znajdujący się obecnie w fazie rozwoju, bezpłatny menadżer plików, który z powodzeniem zastąpić mógłby klasyczny Eksplorator w Windows 7/8. Pomimo, iż jego wygląd nie odbiega znacząco od systemowego mechanizmu to skupia on w sobie zestaw użytecznych funkcji i rozwiązań w znaczny sposób usprawniających codzienną pracę z komputerem.