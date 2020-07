Pobierz prog​ram

Betternet to bardzo proste w obsłudze narzędzie, dzięki któremu ochronimy swoją prywatność w trakcie korzystania z Internetu, jak również uzyskamy dostęp do witryn zablokowanych w określonych regionach geograficznych.

Po zainstalowaniu programu Betternet będziemy mogli anonimowo poruszać się w sieci (nastąpi zmiana adresu IP), co oznacza, że nasza aktywność nie zostanie wykryta przez hakerów; na stronach nie będą również pojawiając się irytujące reklamy. W związku z tym nasze dane osobowe będą zupełnie bezpieczne, niezależnie od tego, czy skorzystamy z prywatnej czy też publicznej sieci Wi-Fi, przeglądając Facebooka czy też realizując transakcje internetowe za pomocą karty płatniczej.

Z rozmaitych powodów dostawcy poszczególnych witryn blokują dostęp do ich zawartości użytkownikom z wybranych krajów (niektóre z nich mogą być ocenzurowane, inne zablokowane przez szkołę lub pracodawcę). Betternet znosi to ograniczenie, więc mamy dostęp do wszystkich stron internetowych z całego świata.