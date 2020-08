Pobierz program

Bilard 8 to jedna z najpopularniejszych wariacji gry w bilarda dla dwóch graczy, która rozgrywana jest na stole przy użyciu 16 bil (7 bil pełnych, 7 bil tzw. połówek oraz bila biała i czarna). Zabawa w tym przypadku odbywa się w trybie online za pośrednictwem internetu.

Jak wygląda rozgrywka?

Zasady gry Bilard 8 nie należą do skomplikowanych. W dużym uproszczeniu rozgrywka polega na tym, że jeden z graczy ma za zadanie wbicie do łuz wszystkich bil pełnych, drugi natomiast połówek. W momencie wykonania tego zadania pozostaje tylko wbicie do łuzy czarnej bili i to, któremu graczowi uda się to wykonać jako pierwszemu oznacza o jego zwycięstwie. W trakcie rozgrywki należy unikać fauli, czyli wbijania do łuz bil przeciwnika. Przypadkowe wbicie białej bili oznacza utratę kolejki i turę drugiego gracza.

Rozgrywka w Bilard 8 odbywa się przy wirtualnych stołach. Każdy z graczy może utworzyć własny stół lub dołączyć do już istniejących. Gra oferuje czat do rozmów w trakcie gry oraz tryb treningowy, który umożliwia początkującym szlifowanie swoich umiejętności.

Aby rozpocząć rozgrywkę wymagana jest rejestracja bezpłatnego konta użytkownika.

Kluczowe cechy gry: