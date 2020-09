Bill Gates: Elon Musk i Steve Jobs są podobni? Nie do końca

Udostępnij:

Współzałożyciel firmy Microsoft Bill Gates, miał okazję spotkać się i współpracować z największymi gigantami technologicznymi, w tym nieżyjącym już szefem Apple Stevem Jobsem. W wywiadzie dla Bloomberga Gates został zapytany o podobieństwo Jobsa i Elona Muska. Odpowiedź jest interesująca.

– Jeśli znasz takich ludzi osobiście, ten rodzaj nadmiernego uproszczenia wydaje się dziwny – zareagował na takie porównanie Gates.

Założyciel Microsoftu podkreślił, że istnieją według niego "pewne kluczowe różnice pomiędzy sposobem działania Muska i Jobsa. Według Gatesa "Elon jest bardziej praktycznym inżynierem", a Jobs "był geniuszem projektowania, dobierania ludzi i marketingu".

"Sposób, w który mówił"

I rzeczywiście, jak zauważa portal CNBC, Musk często mówi o jego wymagającym harmonogramie i podejściu opartym na osobistym wysiłku. Szef Tesli w 2017 roku tłumaczył, że spędza całe dnie w fabryce, sypiając nawet na podłodze i nie tracąc czasu na prysznice, aby nadrobić zaległości w produkcji Tesli 3.

Natomiast na potwierdzenie słów o umiejętnościach interpersonalnych Jobsa portal przytacza historię opowiedzianą przez obecnego szefa Apple Tima Cooka, w której Jobs przekonał go do dołączenia do firmy. Cook wtedy wahał się, ale przekonał go "sposób, w który Jobs mówił i chemia, jaka się wtedy wytworzyła".

– Pomyślałem, że mogę wnieść do Apple swój wkład i pracować z nim. I to jest przywilej całego mojego życia – mówił Cook w wywiadzie z Charlie Rose w 2014 r.

